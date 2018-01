Youtubern Logan Paul har orsakat ilska efter att ha publicerat ett kontroversiellt videoklipp på sin populära kanal. Den här gången handlade det om att han filmat en död kropp som tros ha varit ett självmordsoffer – nu möts han av extrem kritik från flera håll.

Faksimil från det nu borttagna klippet.

Det hela filmades när Paul tillsammans med polare besökte skogen Aokigahara i Japan. Den ökända skogen har beskrivits som "självmordsskogen" och har en lång historia om att vara en plats där många tagit sitt liv. Läs mer om skogen här.



Annons

Titeln på youtuberns videoklipp var "We found a dead body in the Japanese Suicide forest" och börjar med en väldigt kort varning. Efter att ha beskrivit klippet som "det mest 'real' som publicerats på vloggen" riktar Paul kameran mot sin kompis som är märkbart obekväm. Därpå drar den amerikanske youtubern flera opassande skämt. Vid ett tillfälle ställer de en fråga till den döda kroppen där de frågar om mannen "skämtar".

Klippet togs efter en dag bort från Youtube och Logan Paul har sedan dess bett om ursäkt efter vad han själv kallar en "monsun av negativ kritik". I ursäkten menar Paul att han ville att det handlade om att skapa en "positiv medvetenhet om psykisk ohälsa".

Delar av Logan Pauls ursäkt från Twitter. Här kan du läsa hela ursäkten.

Paul har mötts av extrem kritik från stora profiler. Bland annat ber Breaking Bad-skådisen Aaron Paul honom att "ruttna i helvetet" och GoT-stjärnan Sophie Turner kallar honom en "idiot".

Skådisen Aaron Paul blev upprörd av klippet. Bild: TT/Twitter

Efter första ursäkten har Paul publicerat ett videoklipp där han återigen ber om ursäkt. Här kan du se det klippet.



Logan Paul är extremt populär på Youtube och har över 15 miljoner prenumeranter på sin kanal.

Känner du att du vill söka hjälp för psykisk ohälsa eller självmordstankar så har Mind Självmordslinjen en öppen chatt och telefon dygnet runt – telefon 90101. Nationella Hjälplinjen finns också att ringa alla dagar klockan 13-21 på telefon 020-22 00 60.