1. Den första Star Wars filmen A New Hope hade en tight budget och Harrison Ford var inte en stor skådespelare. För sin första Star Wars film tjänade han endast ett arvode på 10.000 dollar för sin roll son Han Solo enligt Buzzfeed medan han för sin insats i Episod 7: The Force Awakens tjänade uppåt hela 23 miljoner dollar påstår Daily Mail UK.





2. Många av sandbyggnaderna i Tunisien som byggdes inför inspelningen av planeten Tatooine finns fortfarande kvar och vissa används till och med fortfarande av lokalbor. (Källa: Buzzfeed)





3. I varje Star Wars film säger någon "I've got a bad feeling about this". Även om du kanske inte minns att någon sa det i The last Jedi så är det för att du inte talar droid. I början av filmen säger BB-8 droiden den klassiska befarelsen till sin mästare Poe Dameron.





4. I 1977 blev en funkig version av Star Wars Main Theme nr. 1 på Billboard 100 i 2 veckor i sträck. Låten tillhörde ett album kallat "Star Wars and other galactic funk".

5. I episod IV är Darth Vader trots sin stora roll endast med i överraskande 12 minuter. Men mer behövdes inte för att sätta känslan.

6. I den 7:e filmen, The Force Awakens spelar Daniel Craig en stormtrooper som i mitten av filmen ska vara fångvakt åt huvudkaraktären Rey på ett av First Orders, alltså dom ondas, rymdskepp. Denna superstjärna är alltså med i filmen utan att någon i publiken vet!









7. I de första utdragen för Star Wars kallades familjen Skywalker för Starkiller. Ganska passande för Darth Vader.





8. Star Wars är känt för sina avskurna händer, men i Episod 3: The Phantom Menace blir totalt 4 händer avskurna. Anakins högra, Mace Windus högra och två av general Greivous händer, inte så konstigt när man svingar omkring svärd som skär genom precis allt förutom andra likadana svärd.

9. Samuel L. Jackson spelar karaktären Mace Windu i Episod I-III och har ett lila lasersvärd. Men varför? Som han sa i The Graham Norton Show pratade han med George Lucas om att han ville kunna se sig själv i alla fighting scener och bad därför Lucas om ett lila lasersvärd och fick precis som han ville.





10. I den dramatiska The Empire Strikes Back blir Han Solo nedfryst i materialet karbonit. Precis innan detta förklarar Leia sin kärlek för honom och i manuset står det att han ska svara med ett klyschigt "I love you too" men som så ofta hade Ford egna planer och svarade med sitt kända "I know".

11. I alla Star Wars filmer har R2-D2 gått från mästare till mästare många gånger. Här är alla i ordning: Padme, Anakin, Bail Organa som är Leias far, Leia, Luke och även Jabba the Hutt under kort tid.

