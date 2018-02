Om bara några timmar börjar Melodifestivalens tredje delfinal i Malmö Arena, och det visar det sig att Jessica Anderssons bidrag, "Party Voice", har läckts på nätet, enligt Aftonbladet.

På appen Mega kan man höra låten i sin helhet, något som går emot Melodifestivalens och SVT:s tävlingsregler. Via appen har låten sedan spridit sig vidare till flera schlagerforum online.

Men SVT försäkrar att Jessica Andersson inte kommer att diskvalificeras.

"Vi har konstaterat att låten inte avsiktligt har offentliggjorts av upphovspersoner, skivbolag eller artist", skriver tävlingsproducenten Christer Björkman till Expressen.

Skivbolaget hade ingen aning

Camilla Bjering som arbetar på Warner, skivbolaget som producerat Jessicas bidrag, förklarade att Warner inte hade någon aning om att det hade hänt.

”Har aldrig hört talas om vare sej appen eller att Jessicas låt skulle finnas där. Får kolla..”, meddelade hon Aftonbladet.

En uppförsbacke för Jessica Andersson

Under den senaste veckan drabbades också en av Jessicas dansare av influensa, vilket gjort att hon blivit tvungen att ta in en ny dansare som ska lära sig koreografin under dagen.

Vi hoppas att det ordnar sig för Jessica!

