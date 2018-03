Det var för drygt en månad sen som kändissonen Lancelot "Lance" Hedman, 17, och "Paradise Hotel"-profilen Paulina "Paow" Danielsson, 24, valde att gå skilda vägar. Paret hade varit tillsammans sedan oktober 2017 med undantag för ett par uppbrott.

Efter uppbrottet har både Lance och Paow gått ut och berättat att deras relation var full av passion och kärlek, men samtidigt kantades av storbråk, svartsjuka och osäkerhet.

Paulina, som under relationens gång var väldigt sparsam med bloggandet har under senaste veckorna valt att bli väldigt personlig och öppen med sina läsare, och tagit med dem i sitt sorgarbete efter sitt jobbiga break up.

Paow visade upp hur det såg ut hemma hos henne dagarna efter hennes och Lancelots break up.

"Pinsamt. Ja som alla säkert har förstått så är det slut mellan mig och Lance igen. Vårt förhållande är ett skämt. Vi bråkade hela tiden om riktiga skitsaker. Lance är världens finaste människa men att gå in i ett förhållande med någon som är SÅ ung är inte det bästa beslutet jag gjort. Den här gången kommer det inte att bli vi igen. Det vet vi båda. Kanske i framtiden. Men inte en på ett jäkla tag iallafall"

"Ärligt nu så är mitt liv destruktivt. Men jag är inne på dag 6 av ett hearbreak. Jag har redan gjort allt man ska göra för att komma över någon. Har varit arg, fått ett utbrott, vart full, känt mig fri, vart ledsen, raggat, känt att ”nu fan går jag vidare”. osv. Jag har känt ALLA olika känslor men det slutar alltid med att jag ligger och läser gamla meddelanden och tänker ”hur fan kunde det bli såhär?”. Jag VET att det går över. Det är jobbigt nu bara", skrev hon då.

Men som det ser ut så börjar Paulina komma på fötterna igen. Hon har börjat planera sommaren, färgat sitt hår samt är i full gång med bloggen och sina samarbeten. Då Lancelot enligt Paow (och sig själv) var väldigt svartsjuk och hon tidigare tagit hänsyn till det, så har Paulina nu även börjar addat tillbaka sina gamla kontakter.

Paow har en sprillans ny hårfärg. Hur fint?

"Följer dig igen"

Någon vi fått se en hel del av i TV-rutan under de senaste veckorna är Pontus Brodin, 22. Pontus är med i dejtingsåpan "Are You The One"och har på kort tid blivit en av de mest färgstarka profilera i programmet. Han är bekant med Paow sedan tidigare, och nu har hon valt att skicka iväg ett flirtigt litet meddelande till honom.

Bild från Are You The One.

Pontus Brodin är en av deltagarna i Are You The One.





"Nu följer jag dig igen <3", skrev Paow till Pontus drygt en vecka efter uppbrottet från Lancelot.

Om profilernas relation bara är på en vänskaplig nivå återstår att se. Pontus har även setts hänga med Emma Hellström som var med i 2017:s upplaga av Paradise Hotel och som tidigare var tillsammans med Smail Alihodzic.



Här syns Pontus hänga med sin goda vän Emma under premiären av "Are You The One".

Lancelot gick nyligen ut på sin instagram och gav sin version av uppbrottet från Paow. Han menar att det hela berodde på honom. Mer om det kan du läsa här.