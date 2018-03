Det har varit ett omtumlade år för Joakim och Jonna Lundell. Efter att ha försökt i flera år så har äntligen Jonna blivit gravid och paret är överlyckliga.

Anledningen till att paret haft svårt att få barn är eftersom att Jonna lidit av cellförändringar och problem med köldkörteln.

Därför var det kanske extra läskigt när paret behövde åka in akut under söndag morgon. En skakad Joakim pratade med sina följare på Snapchat. Paret hade åkt in akut efter att Jonna upplevt stora blödningar och smärtor likt "knivhugg" i magen.

"Vi är så sjukt oroliga nu, vi har försökt så länge", säger Joakim i videon från sjukhuset.

Joakim vädjade om tips och hjälp eftersom att de inte visste om det var vanligt eller farligt. Han verkar skärrad och var såklart orolig för barnets och Jonnas hälsa.

"Det är ingen mindre blödning utan en väldigt väldigt mycket och smärtor som knivhugg! Alla tips är välkomna", skrev Joakim på Snapchat.

Efter en lång väntetid. Närmare fem timmar kunde äntligen Joakim berätta att det inte var någon fara med Jonna.



Blödningarna och smärtan i magen kunde förklaras med cellförändringarna Jonna tidigare haft. Det var det som hade stört graviditeten och det var ingen fara med barnet.

"Det var inget missfall. Det hade med cellförändringarna Jonna haft tidigare att göra. Är svårt att skriva och förklara allting men ni får en update imorgon, för Jonna måste vila nu!", skrev Joakim på Snapchat.

Joakim avslutade sin story med att tacka alla sina fans för de stöd han fått under de jobbiga timmarna.

"Kan aldrig tacka er nog för att ni alltid finns och stöttar och ger tips och lugnar oss!"

Det var verkligen tur att det gick bra för paret och vi hoppas Jonna och Joakim återhämtar sig från den traumatiska upplevelsen.

