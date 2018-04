Nu är det inte lång tid kvar! Den 8 maj går den första semifinalen av årets upplaga av Eurovision Song Contest av stapeln. Men vi kommer givetvis att fokusera mer på den andra semifinalen som sänds den 10 maj. För då tävlar ju nämligen Sveriges hopp Benjamin Ingrosso.

Bra startnummer för Benjamin? Bild: TT

Vi börjar med själva nyheten. Idag, den 3 april, lottades startordningen till de två semifinalerna. Därmed vet Benjamin och gänget som representerar Sverige vilken startplats de har. Och visst känns det positivt!



"Dance you off" startar nämligen på plats 15 i den andra semifinalen av totalt 18 bidrag. Det är historiskt sett bra att sjunga i slutet av tävlingen – men vi påhar kollat lite närmare på statistiken!

Sverige har bara en gång misslyckats med att ta sig vidare till den stora finalen – och det var 2010 när Anna Bergendahl kom på elfte plats i sin semifinal med låten "This is my life".

En ledsen Anna Bergendahl. Bild: TT

Sedan Eurovision införde två semifinaler år 2008 (mellan 2004 och 2007 hölls en jättestor semifinal med alla bidrag som inte var klara för finalen) så har dock startnummer 15 varit lite upp och ner. 13 av totalt 20 bidrag har gått till final med startnummer 15.

Förra året så gick Bulgarien segrandes från sin semifinal med just startnummer 15. Kristian Kostov slutade senare på en andraplats i finalen med "Beautiful mess". Han förlorade ju som bekant bara till Salvador Sobral som vann för Portugal med låten "Amar pelos dois". Här kan du läsa mer om hans medfödda hjärtfel som nästan stoppade vinsten.

Med oss i semifinal 2 tävlar också Norge (som nu 2018 skickar 2009 års Eurovision-vinnare Alexander Rybak), Danmark, Australien och Lettland som enligt statistiken ofta ger oss höga poäng.

Rybak återvänder 2018. Bild: TT

Egentligen så behöver statistiken inte spela så stor roll. Men vem vet? Kanske ligger det någonting i det...

Än så länge vet vi inte vilken startplats vi får OM vi går till finalen. Det lottas den 11 maj – dagen innan finalen.

Här är startordningen för de båda semifinalerna:

Semifinal 1 – 8 maj

1. Azerbajdzjan

2. Island

3. Albanien

4. Belgien

5. Tjeckien

6. Litauen

7. Israel

8. Vitryssland

9. Estland

10. Bulgarien

11. Makedonien

12. Kroatien

13. Österrike

14. Grekland

15. Finland

16. Armenien

17. Schweiz

18. Irland

19. Cypern

Semifinal 2 – 10 maj



1. Norge

2. Rumänien

3. Serbien

4. San Marino

5. Danmark

6. Ryssland

7. Moldavien

8. Nederländerna

9. Australien

10. Georgien

11. Polen

12. Malta

13. Ungern

14. Lettland

15. Sverige

16. Montenegro

17. Slovenien

18. Ukraina

Klara för final 12 maj

8. Portugal (värdland)

ej klar startordning ännu för Big 5:

Frankrike

Tyskland

Italien

Spanien

Storbritannien

Kolla också på Felix Sandmans fina hyllning av konkurrenten Benjamin innan finalen av Melodifestivalen här.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.