Det är nog väldigt många "Game of Thrones"-fans som verkligen längtar efter år 2019 – då kommer nämligen den åttonde och sista säsongen av den hyllade succéserien.

Nästa år är Game of Thrones tillbaka. Här ser vi Kit Harrington som Jon Snow i en tidigare säsong. Bildkälla: Stella Pictures.

Enligt upphovsmännenochkommer den åttonde säsongen att bjuda på sex stycken avsnitt – men trots att det är färre avsnitt än vi är vana vid så har det inte sparats på någonting inför den kommande säsongen.

HBO-chefen Casey Bloys berättade för Entertainment Weekly om den nya säsongen och vad vi kan vänta oss.

– Det här kan jag säga. De tar den tid det behövs för att göra showen i högsta kvalitet. När serien har fortsatt så har den blivit större och större – stora krigsscener och mycket specialeffekter, sa Casey tidigare i år, skriver NME.

Nu avslöjar "Game of Thrones"-communityt Watchers on the Wall att en krigsscen har tagit hela 55 dagar – eller nätter om vi ska vara noggranna – att spela in.

Game of Thrones är snart tillbaka. Här ser vi Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i en tidigare säsong. Bildkälla: Stella Pictures.

Det kallas redan för den största och dyraste actionscenen vi någonsin har sett på TV.

Inspelningen har pågått sedan slutet av januari, och har filmats på tre olika platser. Dessutom har det inte varit särskilt trevliga väderförhållanden om vi säger så...

I ett tackbrev från seriens regiassistent till hela teamet står det att läsa att de som tittar på serien inte kommer att förstå hur hårt alla har slitit.

"De kommer bara förstå att de tittar på någonting som aldrig har gjorts tidigare", avslutas brevet.

Klicka här för att läsa brevet i sin helhet – OBS VARNING för spoilers av den sjunde säsongen av "Game of Thrones".

