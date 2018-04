Bloggaren och TV-profilen Bianca Ingrosso, 23, är vikarie för programledaren Filip Hammar, 43, i Kanal 5:s aktualitetsprogram "Breaking News", och under gårdagens program passade hon på att har med sin lillebror Benjamin Ingrosso, 20, i studion.

Benjamin ska tävla för Sverige i Eurovision med sitt bidrag "Dance you off", och inför sin avresa till Portugals huvudstad Lissabon där tävlingen går av stapeln, så hann han klämma in ett besök i TV-soffan hos sin storasyster.

Något som han kanske får ångra...

Bianca har nämligen sett till så att han ska grillas med en hel del frågor som kanske inte är superbekväma – framförallt inte när de ställs av ens syster.



Bianca och Benjamin Ingrosso i Breaking News. Bildkälla: Kanal 5

Bianca frågar bland annat både droger – då det är avkriminaliserat i Portugal så undrar Bianca om Benjamin kommer att använda några droger. Men Benjamin hatar droger så det var inte aktuellt.

Bianca undrar även om hennes lillebror hade legat med Melodifestivalens chef Christer Björkman om det innebar att Benjamin hade vunnit Eurovision. Benjamin svarar att det hade han inte – kanske hånglat lite.

Benjamins syster är även nyfiken på hur det känns för Benjamin att han har tagit över hennes gamla rum – med både hennes gamla säng och madrass.

Men en fråga sticker onekligen ut.

Benjamin Ingrosso i Breaking News. Bildkälla: Kanal 5

– Vad är det bästa med att runka på hotell? Jag vet att du älskar det, säger Bianca.

– Nej det gör jag verkligen inte, säger Benjamin och ser sig nervöst om i inspelningsstudion.

– Jo det gör du!, invänder Bianca.

– Man kan väl fråga alla killar här, säger Benjamin innan han svarar på frågan.

Se Benjamins svar i klippet ovan!

