Khloe Kardashians pojkvän Tristan Thompson har varit otrogen förut. För Khloe lämnade han sin dåvarande gravida exflickvän. Mer om Tristans bakgrund kan läsa här.



Men för alla som följer paret på sociala medier och i reality-showen "Keeping up with the Kardashians" kom ändå nyheten om att Tristan var otrogen mot Khloe som en chock.

I mitten av april spreds det bilder på Tristan tillsammans med en annan tjej ÖVERALLT, här kan du läsa mer om det . Bilden var tagen i oktober och alla oroade sig för hur Khloe, som var höggravid när nyheten spreds, mådde.

Enligt uppgifter ska Khloe ha valt att stanna kvar med Tristan och förlåta honom men har ännu inte kommenterat otroheten.

Bilden på Tristan med en annan tjej spreds överallt. Bildkälla: TMZ

Några dagar senare föddes deras dotter True och på sociala medier skrev Khloe om kärleken de både kände för deras nyfödda dotter. Rykten om att hon har ensam vårdnad om True cirkulerar men fram tills nu har ingen i familjen kommenterat otroheten.

Nu har Kim Kardashian kommenterar otroheten för första gången. Det är när hon gästar programmet Ellen som hon får frågan: "Har du åsikter om otroheten?"

Kim Kardashian i Ellan. Bildkälla: Ellen

Kim Kardashian tar dramatiskt upp sin tekopp för att svara komikern och programledaren Ellen DeGeneres.

– Jag vet inte hur jag ska beskriva det annat än att det är så f***ing sjukt.

Hon fortsätter med att berätta om hur hela familjen kämpar och stöttar Khloe, som går igenom en tuff tid nu med en ny bebis.

– Hon är så stark och hon gör det bästa hon bara kan. Det är en riktigt ledsam situation.

Här kan du se hela klippet:

