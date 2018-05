Nu fortsätter Eurovision Song Contest 2018 som arrangeras i Portugals huvudstad Lissabon. Idag, den 10 maj, hålls den andra semifinalen där 18 länder slåss om 10 platser till finalen som går av stapeln den 12 maj.



I den här semifinalen tävlar Sveriges hoppoch här presenteras hans hetaste motståndare som alla vill gå till finalen den 12 maj. Här kan du läsa en artikel om vilka som är favoriter till att vinna hela tävlingen

Oddsen är hämtade från Eurovision World som samlat information från 17 spelsajter och fansens spekulationer är hämtade från ESCStats där tusentals fans röstat på sina favoriter.

De här låtarna tävlar – och så stor chans har de att gå vidare till final:

1. Norge: Alexander Rybak – "That's how you write a song"

Rybak med sin fiol. Bild: Armando Franca/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (1:a plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (5:e plats)

Nyheter24:s tippning: Av någon anledning är "Fairtytale"-vinnaren från 2009 favorit att vinna hela tävlingen ytterligare en gång. Låten är extremt fånig – och det kanske är charmen? Går, motvilligt från vår sida, till final

2. Rumänien: The Humans – "Goodbye"

Humans i omänskliga kostymer. Bild: Armando Franca/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (12:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (17:e plats)

Nyheter24:s tippning: Den här anonyma rockballaden har ingen chans alls att gå till final, gissar vi.

3. Serbien: Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

Serbiska artisterna. Bild: Armando Franca/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (14:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (10:e plats)

Nyheter24:s tippning: Svårtippad balkanpop som antagligen faller precis på målsnöret och blir utan finalplats.

4. San Marino: Jessika feat. Jenifer Brening – "Who we are"

Missa inte roboten! Bild: Armando Franca/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (18:e och sista plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (18:e och sista plats)

Nyheter24:s tippning: Har något bidrag varit mer chanslöst än det här extremt tama försöket på en poplåt med töntig rap? Tror inte det. Låter inte refrängen lite som en ledsnare version av "Heroes" också?

5. Danmark: Rasmussen – "Higher ground"

Rasmussen med skägget. Bild: Armando Franca/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (7:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (1:a plats)

Nyheter24:s tippning: Den här vikingapopen lär gå hem hos tittarna och gå direkt till final.

6. Ryssland: Julia Samoylova – "I won't break"

Julia skulle tävla för Ryssland förra året – men stoppades av ukrainska myndigheter. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (11:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (16:e plats)

Nyheter24:s tippning: Den här balladen försöker så himla mycket, men lyckas inte nå fram alls. Kan gå till final, men antagligen inte.

7. Moldavien: DoReDos – "My lucky day"

Matchande outfits – kul! Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (4:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (11:e plats)

Nyheter24:s tippning: En riktigt peppig låt med snyggt blås och dansanta trummor. Klassisk Eurovision-låt! Borde gå till final, trots att fansen tydligen inte är så förtjusta i den.

8. Nederländerna: Waylon – "Outlaw in 'em"

En riktig "outlaw"? Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (8:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (6:e plats)

Nyheter24:s tippning: Den här rocklåten med vibbar av sydstats-country sticker verkligen ut – och det kommer leda till att den går till final.

9. Australien: Jessica Mauboy – "We got love"

Australiens hopp! Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (5:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (2:a plats)

Nyheter24:s tippning: Den här moderna poppärlan borde solklart gå till final. Australien har aldrig misslyckats tidigare så... Här kan du läsa varför Australien får vara med och tävla i Eurovision.

10. Georgien: Ethno-Jazz Band Iriao – "For you"

Ett hopkok av folkmusik och jazz för hela slanten! Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (15:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (15:e plats)

Nyheter24:s tippning: Borde vara chanslös eftersom den här typen av hopkok sällan går hem hos Eurovision-publiken. Men räkna inte bort den helt för den udda mixen av folkmusik och jazz kan skrälla.

11. Polen: Gromee feat. Lukas Meijer – "Light me up"

Lukas är uppväxt i Sverige! Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (6:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (7:e plats)

Nyheter24:s tippning: Svenske Lukas sjunger på en stabil, men halvtråkig Avicii-kopia till låt. Borde dock gå till final.

12. Malta: Christabelle – "Taboo"

Suggestivt för Malta. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (13:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (14:e plats)

Nyheter24:s tippning: Egentligen inte en dålig låt. Men den här bleka "Euphoria"-kopian är chanslös.

13. Ungern: AWS – "Viszlát nyár"

Tung metal för Ungern! Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (9:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (8:e plats)

Nyheter24:s tippning: Om ni inte trodde att en metalcore-låt på ungerska skulle vara med i Eurovision så hade ni alltså fel. Sådant här brukar, kanske förvånansvärt nog, gå hem – och visst är refrängen riktigt stark! Final!

14. Lettland: Laura Rizzotto – "Funny girl"

Lettiska Laura Rizzotto. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (10:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (12:e plats)

Nyheter24:s tippning: Det här svåra hopkoket, som vi likt artisten kan kalla risotto, är riktigt svårt att tippa. Om Laura håller tonerna kan den gå till final, men troligtvis inte.

15. Sverige: Benjamin Ingrosso – "Dance you off"

Det strulade med ljusväggen under repet! Hoppas det går bra live. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (2:a plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (3:e plats)

Nyheter24:s tippning: Självklart håller vi alla tummar i världen för att Benjamin tar sig till final. Oddsen är på hans sida, men han har verkligen inte blivit särskilt omtalad i Lissabon. Men final blir det, eller?

16. Montenegro: Vanja Radovanovic – "Inje"

Vanja med kör. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (16:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (13:e plats)

Nyheter24:s tippning: En dramatisk och finstämd ballad som dessvärre inte lämnar tillräckligt stort intryck. Kan skrälla.

17. Slovenien: Lea Sirk – "Hvala, ne!"

"Hvala, ne!" betyder "nej, tack!" på slovenska. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (17:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (9:e plats)

Nyheter24:s tippning: En alldeles för oklar r&b-låt som inte kommer imponera på någon – och borde vara helt och hållet chanslös.

18. Ukraina: Mélovin – "Under the ladder"

Ukrainas bidrag innehåller färgade linser. Bild: Youtube/Eurovision Song Contest

Placering enligt oddsen: Vidare till final (3:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (4:e plats)

Nyheter24:s tippning: Den här killen har en lång Dracula-cape och en färgad lins i ett öga och det är omöjligt att kolla bort. Låten? En helt okej Eurovision-låt. Final? Absolut.

Vidare till final enligt oddsen:

1. Norge

2. Sverige

3. Ukraina

4. Moldavien

5. Australien

6. Polen

7. Danmark

8. Nederländerna

9. Ungern

10. Lettland

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.