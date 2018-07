Michael Jackson blev kastrerad av sin pappa, Joe Jackson

Michael Jackson gick hastigt bort den 25:e juni 2009, blott 50 år gammal. Även om det nyligen var nio år sedan hans bortgång fortsätter världen att sörja "The King of Pop". Den 27 juni 2018 gick Michael Jacksons pappa, Joe Jackson, bort i bukspottkörtelcancer.



Många sörjer den talangfulle musikmanagern som var en stor del i att gruppen The Jackson 5 blev stora och världskända. Men en som inte sörjer Joe Jacksons bortgång är Michael Jacksons förre läkare, Conrad Murray.

— Jag kommer inte fälla en enda tår för att denna elaka och onda människa har dött. Man brukar säga att bara bra människor dör unga så jag hoppas att Joe Jackson får försoning i helvetet, sa Conrad Murray i en video publicerad av tidningen The Blast.

Men Conrad Murray grundar inte sina åsikter på eget hat mot Joe Jackson utan enligt honom så var Joe Jackson en riktigt dålig far till Michael Jackson. Och om man ska tro på Conrad Murray så hade inte Michael Jackson en speciellt härlig uppväxt.

— Hemskheterna som Michael Jackson fick genomlida när han var ung på grund av sin far går inte att beskriva. Bara tanken på att han genomgick kemisk kastrering för att hans tonläge skulle bevaras är bortom denna värld.

Conrad Murray tonar inte ner sina anklagelser mot Joe Jackson utan är helt säker på att Michael Jackson blev kastrerad som ung, för att han skulle behålla sin röst samt för att kunna fortsätta att göra musik för The Jackson 5.

Conrad Murray har inte ett gott öga för Michael Jacksons pappa. Bildkälla: TT/Kevork Djansezian

Detta är dock inte första gången som Conrad Murray anklagar Joe Jackson för att ha kastrerat sin son. 2016 släppte han boken "This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson. I boken anklagar Murray, Joe Jackson för att ha gett Michael Jackson hormonsprutor vid tolv års ålder för att både bota hans akne samt förhindra att hans röst ändrades, skriver People.com.



Conrad Murray satt i fängelse två år för att ha gett Michael Jackson för mycket medicin den 25 juni, dagen som Michael dog.



