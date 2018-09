5 saker om Peg Parnevik som du kanske inte kände till

Peg är dotter till golfspelaren Jesper Parnevik

Peg Parnevik, döpt Ida Josefin Peg Parnevik, är dotter till golfproffset Jesper Parnevik, som 2000 rankades som sjunde bäst i världen, och mamma Mia Parnevik. Familjen Parnevik har sitt hus i Florida i USA, och det är också där som Peg växt upp.

Är ett av fyra syskon

Familjen Parnevik. Foto: Vilhelm Stokstad

Peg är 23 år gammal, född 1995, och är därmed äldst av hennes fyra syskon.



Penny Parnevik är näst äldst och är född 1997. Efter Penny kommer lillasyster Philippa Parnevik som är 19 år gammal, född 1999. Och allra yngst i syskonskaran är lillebror Phoenix Parnevik som är 17 år gammal, född 2001.

Varit med i 4 säsonger av TV3:s tv-program "Parneviks"

Familjen Parnevik syntes första gången i TV-rutan år 2015 i samband med premiären av deras reality-serie "Parneviks". Serien sändes under fyra säsonger och hann gästas av bland annat Caitlyn Jenner, Samir Badran, och Bill Murray. Tidigare i år tackade familjen för de fyra åren och meddelade att de inte skulle bli någon femte säsong.

Vann Årets Nykomling på P3-galan 2016

2015 skrev Peg på ett kontrakt med Sony Music och startade snart därefter sin musikkarriär. Året efter släppte hon sin debutsingel "Ain't No Saint" och sedan singeln "We Are". 2017 vann hon priset "Årets nykomling 2016" på P3-galan.

Har podden "Pillowtalk" tillsammans med Penny Parnevik

2016 släppte Peg, tillsammans med syster Penny, en trailer för deras podcast "Pillowtalk". Podden har gjort succé och är nu inne på sitt andra år. I podden tar systrarna upp olika ämnen och delar med sig av egna tankar och funderingar.

