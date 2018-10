5 saker du antagligen inte visste om Rami Malek

Året var 1981, då den amerikanska skådespelaren Rami Said Malek föddes i Los Angeles, Kalifornien. Skådisen har fått många ögon på sig för sin huvudroll i tv-serien MR. Robot, som han även vunnit en Emmy Award i drama-kategorin för "Bästa manliga huvudroll", skriver IMDB.

Men Rami är ju inte bara skådis. Visste du exempelvis att har en tvillingbror? Nyheter24 listar fem saker som du förmodligen inte visste om härliga Rami Malek.

Egyptiskt ursprung

Rami kommer från en egyptiskt familj, men är även en åttondels grek. Det egyptiska levde mycket i hans pappa som tidigare jobbade som en guide i Kairo, Egypten.

Tvillingbror

Om man tycker sig se Rami på stan så behöver det faktiskt inte vara han. Det kan vara hans tvillingbror Sami. De är enäggstvillingar, men Rami är den äldre av dem. Även om det bara handlar om ynka fyra minuter.

Gick i skolan med Kirsten Dunst

Visst har man hört många gånger förr att kändisar gått i skolan med varandra? Det gäller även här. Det var i gymnasiet som kända skådespelaren Kirsten Dunst gick en klass under Rami Malek. Men en lektion hade de tillsammans – musikalisk teater.

Gilmore Girls

Rami Malek första roll i tv-karriärer var gästrollen som Andy i Gilmore Girls. Själv ska han ha sagt att han såg att de sökte och kände sig "rätt för rollen". Sugen på att se avsnittet? Då ska du leta efter avsnitt: "In the Clamor and the Clangor", skriver IMDB.

Annorlunda är bra

I ett tacktal på Critics 'Choice Awards uttryckte sig Rami Malek med ett ordspråk som han brinner för, rapporterar Pop Sugar UK. Det är faktiskt riktigt inspirerande. Han tackade sin mamma, nära och kära, ja det gamla vanliga. Men avslutningsvis slängde han även in:

– Det är inte bara bra att vara annorlunda, det är bättre att vara annorlunda.



