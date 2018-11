P3 Guld 2019 – Här är alla nominerade

P3 Guld hyllar den svenska musiken och 19 januari 2019 arrangeras galan på Partille Arena, utanför Göteborg, för tredje året i rad. P3 Guld kommer att ledas av Tina Mehrafzoon och Marcus Berggren. Under kvällen kommer det att delas ut priser i nio kategorier till de artister som utmärkt sig allra mest under året.

Under musikgalan i januari kan vi bland annat se framemot att få se liveuppträdanden från Benjamin Ingrosso, Seinabo Sey och Markus Krunegård med Miriam Bryant.

På onsdagskvällen, på Berns i Stockholm, presenterades vilka artister som har nominerats till de prestigefyllda priserna som delas ut på P3 Guldgalan.

De nominerade till P3 Guld 2019 är:



Årets hiphop/r-n-b: Fricky, Leslie Tay, Ozzy, Seinabo Sey, Z.E

Årets dans: Bella Boo, Galantis, NOTD, Off The Meds, Robyn

Årets grupp: First Aid Kit, Galantis, Hov1, NOTD, Rebecca & Fiona

Årets pop: Felix Sandman, Grant, Hanna Järver, Linnea Henriksson och Molly Sandén

Årets artist: Benjamin Ingrosso, Fricky, Molly Sandén, Robyn, Tove Styrke

Årets låt: "Be your friend", "High with somebody", "Hon dansar vidare i livet", "Mer för varandra"

Årets rock/metal: Graveyard, Lucifer, Maggot Heart, Maidavale, Tribulation

Guldmicken: Benjamin Ingrosso, Fever Ray, Hov1, Linnea Henriksson, Sara Klang

I de fem första kategorierna kommer P3-publiken att rösta fram vinnarna. I de fyra sista kategorierna kommer publikens och jurygruppernas röstningspoäng att vägas samman för att kora vinnarna.

Alla artister som uppträder live på P3 Guld 2019:



Norlie & KKV med Estrad

Little Dragon

Benjamin Ingrosso

Markus Krunegård med Miriam Bryant

Viagra Boys

Seinabo Sey

Mwuana

Imenella

P3 Guld direktsänds i P3, SVT1 och SVT Play från Partille arena 19 januari.