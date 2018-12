Det är få stunder som Youtubeparet Jonna, 24, och Joakim Lundell, 33, inte har strålkastarljusen riktade mot sig. Och på senaste har det varit otroligt mycket jobb för Joakim, vilket ledde att han bröt ihop totalt på julafton. Det var så illa att han var tvungen att åka in till sjukhus.

Men med lite ny energi gick Joakim i dagarna ut med att han har ett nytt mål för 2019, nämligen att sända en ny dokusåpa i ett helt nytt format. Denna idé har han dragit igång med hans gamla vapendragare Daniel Riley som han gjort mycket jobb med tidigare, exempelvis spökjakter och livestreams.

Exklusiv intervju

I en intervju med Nyheter24 avslöjar Joakim planerna för den nya dokusåpan.

Tanken med nya dokusåpan är att den absolut inte ska sändas på någon tv-kanal utan att det endast ska visas på Youtube. Men hur det än sänds så kommer exakt allt att vara live – dygnet runt. Kanske känner man igen tanken lite? För visst kan det påminna lite om Big Brother?

Och ja, Joakim jämför den nya dokusåpan med de populära tv-programmen Big Brother, Paradise hotel och Ex on the beach. Men det som kommer få hans nya dokusåpa att sticka ut menar Joakim är att tittarna kommer att kunna integrera med programmet som aldrig tidigare varit möjligt i realtid. Inte bara se på det live, utan även påverka mer än vilka deltagare som ska vara kvar.

"Varför inte slå rekord i tittare?"

– Jag fick tanken från att om jag och Jonna kan få mer tittare av att filma vårt liv nästan varje dag och i stort sätt slå varenda tv-format på svensk tv, så varför kan jag inte slå rekord i tittare på en dokusåpa?, säger Joakim Lundell till Nyheter24.

På sin Instastory uppmanade Joakim sina följare att tipsa om kul deltagare. Inom ett dygn hade han fått in makalösa 32 000 ansökningar som han berättar för Nyheter24 när Instastoryn varit uppe i ett dygn. Och då har inte ens den riktiga castingen satt igång ännu.

Joakim Lundells Instastory där han ber om ansökningar till sin nya dokusåpa. Bildkälla: Faksimil Instagram @joakimlundell

"Det ska vara unikt"

Eftersom dokusåpan kommer att sändas på Youtube blir det unikt i sig. Men att det även sänds live dygnet runt och att tittarna via chatt kan integrera med varandra och även programmet gör att det skiljer sig lite extra från mängden.

– Deltagarna kommer att vara helt isolerade, förutom vissa timmar då dom har tillgång till sociala medier. Detta ska vara psykiskt och fysiskt påfrestande. Det närmsta jag kan jämföra med är Big Brother som möter en modern psykisk Expedition Robinson, berättar Joakim för Nyheter24.

Tittarna kommer få vara med och bestämma över det mesta. Exempelvis vad deltagarna ska göra, vilka de ska göra det med, vad de ska äta, men också vilka som ska få det bättre respektive sämre.

Vinstsumman

Antalet deltagare, tidsperiod och vinstsumman är ännu inte helt spikad. Men vi snackar om 8-14 personer i minst 14 dagar och i alla fall en vinstsumma på minst 100 000 kronor, men det kan bli mer.

Castingen är tänkt att dra igång i mitten på januari och går den som tänkt kommer dokusåpan dra igång i slutet av april.

Målgrupp

För att söka till dokusåpan behöver du vara över 18 år, men det finns inget ålderstak. Och gällande tittarnas ålder så hoppas Joakim att det kommer variera mellan 8-60 år.

Har en person karaktär så spelar åldern ingen roll menar Joakim Lundell. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT / Pixabay

Kommer att spelas in i Joakim och Jonnas hus

Det Joakim inte har visat så noga är att en viss del av renoveringen av huset har varit till för denna dokusåpa. För ja, dokusåpan kommer att äga rum i Joakim och Jonnas hus.

– Jag vill med detta också göra så att fler kreatörer förstår att kraften finns i oss själva. Många står fortfarande lite som barn på julafton när tv frågar om de vill medverka. Och för mig helt orealistiskt när dom skapar sig sina egna plattformar av egen kraft, hoppas fler efter mig kan börja producera eget.

Och gällande förväntningarna på dokusåpan kan man stryka sex i alla fall, eftersom Youtubes policy ska följas.

– Sex kan du stryka. Vi kommer följa den policy Youtube har till 100 procent. Men vi vill också visa att man inte behöver supa sig redlös, och knulla för att få tittare, avslutar Joakim till Nyheter24.



