Nu kan du söka till Joakim Lundells dokusåpa "Exposed Live"

Det var redan i slutet på 2018 som Joakim Lundell, 33, avslöjade sina planer för den nya dokusåpan. Dokusåpan med stort D. Något som skiljer denna show från mängden är att den kommer sändas på Youtube och alltså inte på någon vanlig tv-kanal.

Idén med dokusåpan har Joakim dragit igång med vapendragaren Daniel Riley som han gjort mycket jobb tillsammans med tidigare, exempelvis spökjakter och livestreams.



Live – dygnet runt

Exakt allt kommer att vara live – dygnet runt. Kanske känner man igen tanken lite? För visst kan det påminna lite om Big Brother?

Och ja, Joakim jämför den nya dokusåpan med de populära tv-programmen Big Brother, Paradise hotel och Ex on the beach. Men det som kommer få hans nya dokusåpa att sticka ut menar Joakim är att tittarna kommer att kunna integrera med programmet som aldrig tidigare varit möjligt i realtid. Inte bara se på det live, utan även påverka mer än vilka deltagare som ska vara kvar.

– Jag fick tanken från att om jag och Jonna kan få mer tittare av att filma vårt liv nästan varje dag och i stort sätt slå varenda tv-format på svensk tv, så varför kan jag inte slå rekord i tittare på en dokusåpa?, sa Joakim Lundell till Nyheter24 i exklusiv intervju innan årsskiftet.



Nu drar det igång på riktigt!

Nu kan du söka

Innan alla planer var fastspikade så uppmanade Joakim sina följare på sin Instastory att tipsa om kul deltagare. Bara ett dygn senare hade han fått in makalösa 32 000 ansökningar. Och då hade inte ens den riktiga castingen dragit igång ännu.

Men nu har det dragit igång på riktigt. Under tisdagskvällen la Joakim Lundell upp på sin Instastory att den officiella ansökningen nu är öppen. Dokusåpan har även fått ett namn: Exposed Live.

Något annat som nu också är spikat är vinstsumman på hela 250 000 kronor.

Förväntningarna

Och gällande förväntningarna på dokusåpan kan man stryka sex i alla fall, eftersom Youtubes policy ska följas.

– Sex kan du stryka. Vi kommer följa den policy Youtube har till 100 procent. Men vi vill också visa att man inte behöver supa sig redlös, och knulla för att få tittare, avslutade Joakim till Nyheter24 då.

I reklamen för livesändningen säger en röst: "I vår är det dags för årets största livesändning. 365 timmar live, dygnet runt av ren psykisk stress. 250 000 kronor ligger i era händer och nu öppnar ansökan Exposed Sverige - där du har kontrollen." Spännande!

Första inlägget på dokusåpans Instagram Exposed Live var postat vid 20.00 på tisdagskvällen. Redan två timmar senare hade Instagram-kontot över 245 000 följare. Så tittarsiffrorna kommer nog vara dokusåpan minsta problem om man säger så!

