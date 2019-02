Paulina Paow Danielsson i Paradise Hotel 2019 – avslöjar kraven

Dokusåpaveteranen Paulina "Paow" Danielsson, 25, var 19 år gammal när hon var med i "Paradise Hotel" för första gången. Sedan dess har vi även sett henne i "Ex on the beach".

Och under torsdagen stod det som många misstänkt en tid äntligen klart – Paulina gör nämligen en storstilad comeback i den populära såpan.

Måndag den 4 mars är det säsongspremiär av "Paradise Hotel" i TV3 och nytt för i år är att Rebecca Stella är programledare för den folkkära såpan där sex och dramatik hör till vanligheterna.

Tidigare under torsdagen la Paulina ut en kaxig bild på sig själv på sin Instagram och skrev texten "Ser det på riktigt ut som att jag bryr mig?" till.

– Jag tror att folk kommer säga "Vafan gör hon här igen...blabla hon har ju varit med förut" but I don't give a shit, säger Paulina i sin presentationsvideo på Instagram.

Dessutom avslöjar Paow vad hon har för krav på sin framtida man.

– Han måste inte vara jätterik men jag vill att han ska ha ett jobb. Inte som snickare. Han ska ha egen lägenhet, egen bil och inte bo hemma.



Yrvädret Paulina "Paow" Danielsson gör comeback i nya Paradise Hotel. Bildkälla: Stella Pictures

Paow, som nyligen bekräftade att hon var singel efter uppbrottet från Arvid Stenbäcken, verkar inte tänka att hon ska träffa Mr Right i "Paradise Hotel".

– Om jag träffar en Paradise-kille så kommer jag sluta i en etta i Tumba och röka under fläkten. Asså det vill jag verkligen inte göra, säger Paow i klippet.

Men hon kan absolut tänka sig lite action mellan lakanen...

– Jag är här för att ha kul i alla fall, kanske ligga med någon kille som inte ser ut att ha någon framtid, säger Paow i presentationsfilmen för "Paradise Hotel".