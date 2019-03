Bidragen som gick till Mello-final från Andra Chansen

Mello-lördagen är slut för denna vecka – och visst var kvällens dueller extremt spännande? I kväll gick Andra Chansen av stapeln på Rosvalla i Nyköping. Totalt åtta bidrag duellerade mot varandra för att knipa en av de fyra final-biljetterna som låg i kvällens vinstpott. Det var totalt fyra dueller där två bidrag tävlade i varje duell.

Efter stor spänning stod dessa artister som vinnare i kvällens tävling, och kommer att tävla i finalen på Friends Arena i Stockholm nästa lördag den 9 mars:

Vinnare i duell 1: Anna Bergendahl med låten "Ashes to Ashes". Hon slog ut Andreas Johnson som sjöng "Army of Us"

Vinnare i duell 2: Nano med låten "Chashing rivers". Han slog ut Vlad Reiser som sjöng "Nakna i regnet"

Vinnare i duell 3: Lisa Ajax med låten "Torn". Hon slog ut Martin Stenmarck som sjöng låten "Låt skiten brinna"

Vinnare i duell 4: Arvingarna med låten "I Do". De slog ut Rebecka Karlsson som sjöng "Who I am"

Två av fyra programledare var på plats

Precis som vid tre av de andra deltävlingarna så var inte alla programledare på plats i Nyköping under lördagskvällen. Den enda gången som kvartetten Marika Carlsson, Sarah Dawn Finer, Eric Saade och Kodjo Akolor lett festivalen tillsammans var vid första deltävlingen i Göteborg.

Under Andra Chansen var det bara Kodjo Akolor och Sarah Dawn Finer som var på plats.

Världsartist gästade

Efter att alla bidrag hade framförts så överraskade Kodjo sin mamma som satt i publiken. Han började sjunga och efter några rader kom världsartisten Johnny "Mr Eurovision" Logan och sjöng "Hold me now" – och inte ett öga var torrt.

Strax där efter framförde den gamla Eurovision-vinnaren Måns Zelmerlöv en låt tillsammans med artisten DOTTER.

