Här är bidragen och startordningen i finalen av Melodifestivalen 2019

Efter Mellos "Andra Chansen" stod det klart vilka det är som kommer att göra upp om den stora vinsten i Mello-finalen på Friends Arena i Stockholm lördagen den 9 mars.

Det bidraget som vinner i finalen kommer att få representera Sverige i Eurovision Song Contest 2019, som i år går av stapeln i Tel Aviv i Israel.

Här är alla bidrag och startordningen i finalen!

1. Jon Henrik Fjällgren

Låt: "Norrsken"

Bidraget är skrivet av Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson och Jon Henrik Fjällgren.

Det blir tredje gången gillt för Jon Henrik Fjällgren i en Mello-final. Han har tidigare varit i final både 2015 och 2017, men snubblat på målsnöret båda gångerna med en andra- och tredje plats. I år tävlar han med bidraget "Norrsken" och gick vidare direkt till final från den tredje deltävlingen.

Vill du veta mer om Jon Henrik? Då kan du läsa om honom här!

2. Lisa Ajax

Låt: "Torn"

Bidraget är skrivet av Isa Molin.

Även Lisa 20-åriga Lisa Ajax är en riktig Mello-veteran. Hon ställde upp i tävlingen både 2016 och 2017 – och gick till final båda gångerna. Det blir tredje gången gillt även för Lisa att kamma hem vinsten. I år gick hon via Andra Chansen vidare till final med låten "Torn".

Vill du veta mer om Lisa Ajax? Då kan du läsa mer om henne här!

Lisa Ajax tävlar med låten "Torn". Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

3. Mohombi

Låt: "Hello"

Bidraget är skrivet av Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo och Linnea Deb.

Mohombi slog igenom 2010 med låtarna "Bumpy Ride" och "Coconut Tree". Årets deltagande i Melodifestivalen är artistens första. Han gick vidare direkt till final från den första deltävlingen med låten "Hello".



Vill du veta mer om Mohombi? Då kan du läsa mer om honom här!

4. Lina Hedlund

Låt: "Victorious"

Bidraget är skrivet av Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic och Johanna Jansson.

Den forna Alcazar-medlemmen Lina Hedlund har ställt upp i Mello flera gånger tidigare tillsammans med Alcazar, men i år debuterade hon som solo-artist med låten "Victorious". Hon gick direkt till final från den tredje deltävlingen.

Vill du veta mer om Lina Hedlund? Då kan du läsa mer om henne här!

5. Bishara Morad

Låt: "On My Own"

Bidraget är skrivet av Markus Sepehrmanesh, Robert Habolin och Benjamin Ingrosso.

Med sina 16 år är Bishara Morad näst yngst av artisterna i finalen. Han debuterade i Melodifestivalen 2019 med sin låt "On My Own" och tog sig vidare direkt till final från den fjärde deltävlingen.

Vill du veta mer om Bishara Morad? Då kan du läsa mer om honom här!

Bishara Morad tävlar med låten "On My Own". Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

6. Anna Bergendahl

Låt: "Ashes To Ashes"

Bidraget är skrivet av Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm och Anna Bergendahl.

Ska det bli ännu en vinst för Anna Bergendahl? Hon vann hela den svenska finalen 2010 med låten "This is My Life" och representerade Sverige i Eurovision Song Contest i Oslo samma år. Däremot gick det inte som planerat och Bergendahl tog sig inte vidare från kvalent. I år hoppas hon på en andra chans med låten "Ashes to Ashes" som hon gick vidare med från Andra Chansen.

Vill du veta mer om Anna Bergendahl? Då kan du läsa mer om henne här!

7. Nano

Låt: "Chasing rivers"

Bidraget är skrivet av Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son och Nano Omar.

Årets medverkan i Melodifestivalen är Nanos andra. 2017 deltog han med låten "Hold on" och hamnade på en andra plats. Sedan dess har låten varit en enorm succé! I år tog han sig vidare till final från Andra Chansen med låten "Chasing rivers".

Vill du veta mer om Nano Omar? Då kan du läsa mer om honom här!

8. LIAMOO & Hanna Ferm

Låt: "Hold You"

Bidraget är skrivet av Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm och Liam Pablito Cacatian.

Båda kända från programmet Idol – LIAMOO vann hela tävlingen 2016 och Hanna slutade på en andra plats året efter. I årets Melodifestival tog de sig vidare direkt till final från tävlingens andra deltävling med låten "Hold You".

Vill du veta mer om LIAMOO? Då kan du läsa mer om honom här!

Vill du veta mer om Hanna Ferm? Då kan du läsa mer om henne!

9. Malou Prytz

Låt: "I Do Me"

Bidraget är skrivet av Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Andersson och Adéle Cechal.

Malou Prtyz är den yngsta tävlande i Melodifestivalen 2019. Med sina 15 år tog hon sig vidare från den andra deltävlingen med låten "I Do Me". Låten är dessutom hennes första låtsläpp någonsin.

Vill du veta mer om Malou Prytz? Då kan du läsa mer om henne här!

10. John Lundvik

Låt: "Too Late For Love"

Bidraget är skrivet av John Lundvik, Anderz Wrethon och Andreas "Stone" Johansson.

Lördagens final blir John Lundviks andra gång i Mello-finalen. I fjol slutade han på en tredjeplats med låten "My Turn". I år gick han direkt vidare till finalen från den fjärde deltävlingen med låten "Too Late For Love".

Vill du veta mer om John Lundvik? Då kan du läsa mer om honom här!

11. Wiktoria

Låt: "Not With Me"

Bidraget är skrivet av Joy Deb, Linnea Deb och Wiktoria Johansson.

Wiktoria var med i Mello-finalen 2016 med låten "Save Me". Då slutade hon på en fjärde plats. I år gick hon direkt till final från den första deltävlingen med låten "Not With Me" – en låt som handlar om sin sorg då det tog slut med hennes pojkvän.

Vill du veta mer om Wiktoria? Då kan du läsa mer om henne här!

Wiktoria tävlar med bidraget "Not With Me". Bildkälla: Jessica Gow/TT

12. Arvingarna

Låt: "I Do"

Bidraget är skrivet av Mikael Karlsson, Nanne Grönvall, Casper Janebrink och Thomas "Plec" Johansson.

Årets Melodifestival är Arvingarnas femte. 1992 vann de hela tävlingen med bidraget "Eloise" och i år tävlar de med låten "I Do". De tog sig vidare från Andra Chansen efter att ha vunnit över Rebecka Karlsson.

Vill du veta mer om Arvingarna? Då kan du läsa mer om dem här!