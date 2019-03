John Lundvik krossade motståndet – vann Melodifestivalen 2019

Efter fem fullspäckade lördagar var det äntligen dags för den sjätte och sista Mello-kvällen på ett tag. Ja, finalen av Melodifestivalen 2019 är nu avgjord och det visade sig att John Lundvik stod som finalist på scen i Friends Arena i Stockholm. Stort grattis!

Av den internationella juryn, som satt inne på halva makten, fick John alla tolvpoängare. Alltså åtta av åtta tolvor, Wow!

Med sin vinst kommer nu John Lundvik få representera Sverige i Eurovision Song Contest 2019, som i år går av stapeln i Tel Aviv i Israel.



Konfetti och ballonger

Ja, Mello-finalen var minst sagt spännande. Arenan var fylld med både konfetti och ballonger och spänningen varade in i sista minut.

Årets programledare för Mello är Kodjo Akolors, Eric Saade, Sarah Dawn Finer och Marika Carlsson. Men alla fyra programledare har inte alltid varit närvarande vid alla deltävlingar, vilket blivit en snackis. Men när det vankades final var alla på plats och gjorde ett kanonjobb!



Några andra som gjorde susen ifrån sig var givetvis kvällens tävlande. Wow vilka framträdanden!

Startordningen

Här är startordningen på alla bidrag som var med och tävlade:



1. Jon Henrik Fjällgren med låten: "Norrsken"

Bidraget är skrivet av Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson och Jon Henrik Fjällgren.

2. Lisa Ajax med låten: "Torn"

Bidraget är skrivet av Isa Molin.

3. Mohombi med låten: "Hello"

Bidraget är skrivet av Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo och Linnea Deb.

4. Lina Hedlund med låten: "Victorious"

Bidraget är skrivet av Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic och Johanna Jansson.

5. Bishara Morad med låten: "On My Own"

Bidraget är skrivet av Markus Sepehrmanesh, Robert Habolin och Benjamin Ingrosso.

6. Anna Bergendahl med låten: "Ashes To Ashes"

Bidraget är skrivet av Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm och Anna Bergendahl.

7. Nano med låten: "Chasing rivers"

Bidraget är skrivet av Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son och Nano Omar.

8. LIAMOO & Hanna Ferm med låten: "Hold You"

Bidraget är skrivet av Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm och Liam Pablito Cacatian.

9. Malou Prytz med låten: "I Do Me"

Bidraget är skrivet av Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Andersson och Adéle Cechal.

10. John Lundvik med låten: "Too Late For Love"

Bidraget är skrivet av John Lundvik, Anderz Wrethon och Andreas "Stone" Johansson.

11. Wiktoria med låten: "Not With Me"

Bidraget är skrivet av Joy Deb, Linnea Deb och Wiktoria Johansson.

12. Arvingarna med låten: "I Do"

Bidraget är skrivet av Mikael Karlsson, Nanne Grönvall, Casper Janebrink och Thomas "Plec" Johansson.

Stort grattis till alla deltagare för ett fantastiskt uppträdande!