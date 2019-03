Så gick det för alla bidrag i finalen av Melodifestivalen 2019

Nu är det avgjort – Melodifestivalen 2019. Under lördagskvällen fick vi se det minst sagt omskakande resultatet. John Lundvik stod som segrare och ska representera Sverige i Eurovision Song Contest som i år går av stapeln i Tel Aviv i Israel. Stort grattis!

Men hur gick det för resten av bidragen?

Startfältet i årets Melodifestival var riktigt starkt. Alla låtar och artister berörde på sitt sätt och förtjänade alla att få poäng!

Vem som kom på första plats har vi ju koll på. Men vilka kom tvåa och trea? Och vem kom sist?

Här är Melodifestivalens resultat listat i ordning och bidragets poäng.

1. John Lundvik – "Too Late For Love". Poäng: 181



2. Bishara Morad – "On My Own". Poäng: 107



3. LIAMOO & Hanna Ferm – "Hold You". Poäng: 107



4. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken". Poäng: 74

5. Mohombi – "Hello". Poäng: 74



6. Nano – "Chasing rivers". Poäng: 64



7. Wiktoria – "Not With Me". Poäng: 64



8. Arvingarna – "I Do". Poäng: 64



9. Lisa Ajax – "Torn". Poäng: 62

10. Anna Bergendahl – "Ashes To Ashes". Poäng: 56



11. Lina Hedlund – "Victorious". Poäng: 40

12. Malou Prytz – "I Do Me". Poäng: 35

Det är ju inte bara svenska folket som röstar på vilket bidrag de vill ha vidare till ESC. Med och bestämmer är även den internationella juryn. Den introducerades år 2009, men då bestod den av en gemensam jurygrupp med representanter från åtta länder.

Senare år har det sett lite annorlunda ut, vilket det gjorde även ikväll. I årets Mello var det åtta länder med i den Internationella juryn, alltså färre än förra året då de var elva. De satte sina poäng, som var hälften av alla poäng, redan efter fredagskvällens genrep.

– Vi har valt länderna med extra stor omsorg, det ska vara spridning över Europa, säger Christer Björkman i en intervju med SVT.

Länderna i den Internationella juryn 2019: Storbritannien, Cypern, Finland, Frankrike, Australien, Portugal, Österrike och Israel.

Vinnaren John Lundvik fick John alla tolvpoängare av den internationella juryn. Alltså åtta av åtta tolvor, Wow!

