Paow om natten med Lil Pump: "Inte det bästa sex jag haft"

Det var i augusti förra året som bloggerskan Paulina "Paow" Danielsson, 25, festade med världsstjärnorna Post Malone och Lil Pump i Stockholm.

Rapstjärnorna var i huvudstaden för att spela, och på plats på festen efteråt var Paow och hennes kompis Elli De Silva.

Lil Pump, vars riktiga namn är Gazzy Garcia, är bara 17 år gammal och redan multimiljonär – mycket tack vare hans genombrott med låten "Gucci Gang".

Post Malone och Lil Pump i Stockholm. Bildkälla: Instagram/lilpump

I februari 2018 greps Lil Pump i sitt hem San Fernando Valley – detta efter att han avfyrat ett vapen. I april släppte han låten "Esskeetit", som han i juli följde upp med singeln "Drug addicts".

I sin blogg berättade Paow då om festkvällen, som slutade på Grand Hotel. Paow tatuerade in ”esskeetit", Esskeetit är slang för "let's get it", och i låten rappar han bland annat om att ta Ecstasy.

På sin Instagram visade Paow upp sin tatuering – och även Lil Pump och Elli gjorde samma tatuering.

Paow och Elli De Silva festade med Lil Pump. Bildkälla: Instagram/kattpaow

"Får se om man ångrar det snart men just nu känns det kul. Är ju rätt spontan av mig", skrev Paow då om kvällen.

Nu berättar Paow i podcasten ”Det är inte hybris om det är sant” att det hände lite mer än bara en tatuering. Paow hade nämligen en het sexnatt med Lil Pump.

När hon kom till stjärnans hotellrum låg det redan framme intimservetter, kondomer och glidmedel.

– Det var väl kanske inte det bästa sex jag haft. Eller min bästa prestation, för jag var ganska full, säger Paow i podcasten.