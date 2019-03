PlayStation Now har lanserats i Sverige – här är allt du vill veta

Älskar du tv-spel men tycker att det är lite för dyrt att lägga över en femhundring för ett spel? Då kan det finnas ett alternativ för dig, för nu har PlayStation lanserat en tjänst som möjliggör spelstreaming.

Det är något likt det upplägg Netflix använder sig av idag, där du kan välja och vraka över ett massivt spelutbud.

Finns över 600 spel

Men hur fungerar det då? Jo, du går med i en prenumerationstjänst för att ta del av ett spelbibliotek på över 600 titlar från PS2, PS3 och PS4. Vissa spel ska även gå att tanka ned för att minska laddningstiden. Dessutom ska du även kunna använda tjänsten via din Windows-dator genom deras app.

Just nu kan man spela spel som kritikerrosade Red Dead Redemption, äventyrsserien Uncharted och diverse sportspel som NBA 2K och Need for Speed. Däremot består majoriteten av utbudet av något äldre spel och inte alls av så många nya spelsläpp. Det återstår att se utifall tillverkaren Sony kommer addera nyare spel i framtiden.

Kostar 149 kronor i månaden

Vad kostar det då? Jo, vill du betala månadsvis så ligger priset på 149 kronor i månaden och vill du betala för ett helt år så pröjsar du 999 kronor. Är du osäker på om du vill betala för tjänsten så går det att gå med i en sjudagars testperiod utan kostnad, enligt ett pressmeddelande.

Tiden får utvisa ifall spelstreaming är en trend som är här för att stanna. Men det vi kan konstatera är att den digitala världen försöker gå allt mer i Netflix framgångsrika fotspår.

Du kommer kunna spela över 600 spel på PlayStation Now. Bildkälla: Gustav Sjöholm/TT

