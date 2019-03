Nu flyttar Ben Mitkus in i samma hus – som Linn Ahlborg

Det var i februari som Youtubestjärnan Linn Ahlborg berättade att hon äntligen köpt sin efterlängtade lägenhet i Stockholms stad.

Lägenheten är en tvårummare på nästan 60 kvadratmeter och enligt information från Booli.se gick lägenheten på cirka 6 miljoner kronor. Men det är verkligen inte vilket hus som helst.

Byggnaden har nämligen blivit rejält omskriven i både svenska och utländska medier och i det lyxiga huset finns även rejäla penthousevåningar. Tydligen ska det kännas lite som att "bo på hotell".

Linn gav sina fans en liten house tour. Bildkälla: Youtube

Huset erbjuder dessutom både gym, bastu, biorum och festvåning. Lägenheterna är även utrustade med stora balkonger med vacker utsikt över staden.

Men hon är inte den enda Youtubestjärna som fått upp ögonen för huset. Nu har även ännu en stor profil valt att flytta dit. Nämligen Ben Mitkus.

Diana Baban och Ben Mitkus har dejtat i ett par månader. Bildkälla: Ben Mitkus Instagram

Ben och Ex on the beach-profilen Diana Baban dejtar och på Bens Instagram fick fansen se att profilerna har tagit sina pick och pack från Bens tidigare lägenhet och nu flyttat in i samma byggnad som Linn. I samma veva har även Linn vän och Bens ex – Nicci Hernestig flyttat till samma område.

Under en frågestund skrev Ben att han "självklart skulle hjälpa Linn" att få in sin soffa i lägenheten. Bildkälla: Instagram

– Ben har ju så flyttat in i mitt hus. Och Nicci har flyttat till samma område. Så nu ska alltså jag, Ben och Nicci handla på samma ICA, skrattar Linn.

"Nu ska vi alltså handla på samma ICA", säger Linn skämtsamt. Bildkälla: Youtube