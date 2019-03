Benjamin Ingrosso bekräftar att han är singel: "Känslomässigt"

Det har verkligen varit stormigt runt Benjamin Ingrosso, 21, den senaste tiden. När det började ryktas om att artisten och låtskrivaren var singel så fångades ett nummer-byte med Mello-aktuella Hanna Ferm, 18, på bild. Det kan du läsa mer om här. Det har tidigare ryktas om att Hanna och Liam "Liamoo" Cacatian, 21, var ett par. Men så verkar alltså inte vara fallet längre.

Men nu är singel-Benji inte längre ett rykte. Ingrosso bekräftar nu att han och ex-flickvännen Linnea Widmark, 22, gått skilda vägar.

Släpper ny låt

Han släpper nu en ny version av låten "I'll be fine somehow", Låten handlar om deras uppbrott och har gjort Ingrosso tårögd under inspelningen.

– Det var jättefint. Så otroligt vackert. Jag började nästan gråta i studion för att det var så känslomässigt, säger han.

Nya versionen av låten är en duett som sjungs med norska artisten Julie Bergan, 24.

Så, hur kan vi veta att artisten faktiskt bekräftar singellivet? Jo, tidigare har inte Benjamin Ingrosso velat uttala sig om uppbrottet utan sagt att svaret om något uppbrott kommer att ges i hans nya musik.

På svaret om den nya låten är ett svar på den senaste tidens frågor om uppbrottet stämmer svarar artisten:

– Ja, det kan man säga. Men det är egentligen låtarna som kommer längre fram som jag har syftat på, säger han till Expressen och fortsätter:

– För mig är det viktigt att det jag skriver är självupplevt, jag skriver som bäst när det är från hjärtat.

Handlar om uppbrottet

"I'll be fine somehow" skrevs sommaren 2018 och handlar om uppbrottet från exet Linnea Widmark. Föredetta paret var tillsammans i sex år. De gjorde slut för 2,5 år sedan men hittade sedan tillbaka till varann, men inte för evigt verkar det som.



