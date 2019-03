Michael Jacksons miljarder – så mycket pengar finns i hans dödsbo

Michael Jackson, 50, dog för snart tio år sedan. Efter dokumentären "Leaving Neverland" har världens blickar återigen riktats mot artisten.

I dokumentären anklagar James Safechuck och Wade Robson popstjärnan för att ha begått sexuella övergrepp mot dom när de var barn.

Liknande anklagelser riktades mot Jackson under hans livstid. År 2005 så åtalades han för att ha förgripit sig på en cancersjuk pojke år 2003. Jackson stod bland annat åtalad för att ha gett barnet alkohol och sedan förgripit sig på honom.

Rättegången blev en långdragen historia, men i juni år 2005 så friades Jackson på alla åtalspunkter.

Michael Jackson friades på alla punkter under rättegången år 2005. Bildkälla: Robyn Beck/AP/TT Bild

Efter dokumentären har Jacksons familj tillbakavisat alla anklagelser, och står fast vid att popstjärnan är oskyldig till de påstådda brotten. Jacksons dödsbo har även stämt HBO som har gjort dokumentären "Leaving Neverland". Enligt SVT så stämmer dödsboet HBO på 930 miljoner kronor.

Men hur mycket pengar finns det i dödsboet? Det har tidningen The Sun nystat i.

När Jackson dog år 2009 så hade han skulder på 4,5 miljarder kronor. Popstjärnan var känd för sitt enorma spenderande. Hans legendariska hem Neverland kostade nästan en miljon per år att underhålla.

Annat som stjärnan la pengar på var advokatkostnader – enligt The Sun så uppgick den summan i 45 miljoner kronor.

Michael Jackson blev 50 år gammal. Bildkälla: Stella Pictures

Men efter stjärnans död så vände Jacksons ekonomi. Ett team av jurister och revisorer såg till att dödsboet då blev värt nästan 12 miljarder kronor, skriver The Sun.

År 2014 var Jacksons dödsbo klart. Då meddelades det att Jacksons mamma Katherine, 88, får en årlig inkomst på 52 miljoner kronor. 19 miljoner kronor går till Jacksons barns skolgång. Även miljonsemestrar, hyra och månadspeng var inräknat för barnen, något som Expressen rapporterade om då.

De senaste åren har dödsboet fått in miljontals kronor på albumförsäljning, filmen "This is it" och Cirque du Soleil showen “Michael Jackson: One” i Las Vegas.

Affärstidningen Forbes har de senaste sex åren listat de kändisar som tjänat mest efter sin död, och varje år har Jackson toppat listan, skriver Independent.