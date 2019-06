Danny Saucedos nya look efter uppbrottet med Molly Sandén

Artistparet Danny Saucedo, 33, och Molly Sandén, 26, avslöjade i våras att de valt att bryta sin förlovning. De var tillsammans i hela sex år och de båda har nu gjort musik om uppbrottet.

De har även gjort en hel del förändringar i sina utseenden. Molly har färgat sitt hår från mörkt till platinablont. Och Danny visade upp en liten tatuering under ögat, strax efter uppbrottet.

Men Danny stannar inte där. Han visar nu upp ytterligare en utseendeförändring. Under gårdagens utdelningen av Polarpriset visade Danny upp en helt ny frisyr.

Det tidigare mörkblonda håret är numera i en betydligt ljusare ton.

Danny Saucedo visade upp en helt ny look under utdelningen av Polarpriset. Bildkälla: Stella pictures

Under Polarprisets gala gjorde Danny Saucedo och artisten Mapei en tolkning av årets pristagare Grandmaster Flashs låt Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel.

