Det var i slutet av juli som det stod klart att entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip, 28, har en ny kärlek i sitt liv – och det är ingen mindre än fastighetsmiljardären Erik Selin, 51.

Under sommaren fångades turturduvorna på bild då de gick hand i hand i Saint Tropez. Paret njöt av en drink på en stor lyxyacht innan de åt en en härlig åtta rätters meny ombord.

"Jag träffar folk jag tycker om, äter en massa gott och njuter av lugn och ro", skrev Isabella om kvällen i sin blogg.

Isabella Löwengrip och Erik Selin (till höger) på middag i Almedalen. Bildkälla: Instagram/isabellalowengrip

Erik är nyskild från sin tidigare hustru Jennie Marsell, 46, som han gifte sig med år 2013. Erik och Jennie har två barn tillsammans. Skilsmässoansökan skickade Erik in den 20 maj tidigare i år. Kort efter syntes han tillsammans med Isabella i Almedalen.

Det nya paret ska även ha synts ihop i New York. Och det verkar onekligen vara starka känslor mellan Isabella och Erik. Under en frågestund på Instagram fick Isabella nyligen frågan om hon – om hon inte hade haft barnen Sally och Gillis – hade flyttat till New York på heltid.

"Nej, jag har någon jag älskar i Sverige", svarade då Isabella.

Isabella Löwengrip berättar att det finns någon hon älskar i Sverige. Bildkälla: Instagram/isabellalowengrip

Grattis till kärleken!

Här kan du läsa mer om Erik Selin:

Isabella Löwengrips nya pojkvän Erik Selin tjänar 20 miljoner kronor – om dagen

Här är allt du vill veta om Isabella Löwengrips nya pojkvän Erik Selin