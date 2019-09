Världssångerskan Taylor Swift, 29, lockar fans över hela världen och har en hel drös med hits på sitt cv.

Några av de mest kända låtarna är "Love Story", "You Belong with Me" och "Look What You Made Me Do".

Och nu är Swift återigen i hetluften – men inte för att hon släppt ny musik.

Plötsliga avbokningen

Taylor Swifts planerade spelning har väckt starka känslor. Bildkälla: Evan Agostini/TT

Hon var nämligen bokad att framträda i november på Australiens främsta kapplöpningstävling för hästar –Melbourne Cup.

Men efter att Swift plötsligt meddelat att spelningen krockar med hennes Asienturné så ställs konserten in.

Den amerikanska sångerskan har dock tidigare fått utstå våldsam kritik från djurrättsorganisationer på grund av hennes planerade spelning i just Australien.

"Uppmuntrar till djurplågeri"

Sedan 2013 har nämligen sex hästar avlidit under tävlingar och därför startade "Koalitionen för skyddandet av tävlingshästar" en kampanj mot Swift.

Djurrättsorganisationen har anklagat amerikanskan för att främja djurplågeri – och uppmanat henne att bojkotta hästkapplöpningen, skriver BBC.

