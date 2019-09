Under söndagen ägde den årliga Emmygalan rum på Microsoft Theater i Los Angeles. På plats fanns stjärnor som Game of Thrones-skådespelarna Emilia Clarke och Sophie Turner, Oscarsvinnare som Gwyneth Paltrow och den hyllade skådespelaren Michelle Williams.

Under galan delades priser ut till både bästa skådespelare och tv-serier – svenska Johan Renck som ligger bakom "Chernobyl" hade dessutom en riktig helkväll. Serien kammade nämligen hem hela tre priser.

Kim och Kendalls mardröm på galan

Under galan delades det även ut pris till det bästa tävlingsprogrammet – och på plats för att presentera priset var Kim Kardashian, 38, och hennes lillasyster Kendall Jenner, 23. Tjejerna är som bekant kända från realityserien "Keeping up with the Kardashians", och det var något som de valde att referera till på scen.

Kim inledde genom att säga: "Vår familj vet verkligen att riktigt övertygande tv kommer från riktiga människor som bara är sig själva".

Innan Kendall hann öppna munnen så började publiken att skratta högt.

Samtidigt som fnissen fortsatte att sorla i lokalen så fyllde Kendall i med att säga: "Som berättar sina historier, ofiltrerade och utan manus".

Kim Kardashian och Kendall Jenner blev utskrattade på galan. Bildkälla: Chris Pizzello/Invision/AP/TT Bild

På Twitter har reaktionerna varit många, skriver brittiska The Sun. Vissa tyckte att det var roligt, men andra valde att försvara Kim.

"Usch. Det var höga skratt från publiken när Kim Kardashian presenterade. De skrattade åt henne, inte med henne. Det var obekvämt och orättvist".