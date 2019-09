Idol-deltagaren Astrid Risberg – här är fem saker du vill veta

Idol 2019 är i full gång och nu äntligen har topp 12 av deltagarna korats. Fredagsfinalerna kickar igång nu på fredag och en av fredagsfinalisterna är Astrid Risberg, 20, från Örebro.

På fredagskvällen kommer Astrid att uppträda med låten ”I hate myself for loving you” av Joan Jett & the Blackhearts.

Nyheter24 har tagit fram det du vill veta om Astrid Risberg!

Favoritband

Astrids absoluta favoritband är Nirvana.

Innan Idol

Innan Astrid började sin Idol-resa pluggade hon upp sina gymnasiebetyg på en folkhögskola i Vivalla.

Astrid Risberg har lyckats ta sig hela vägen till topp 12 i Idol 2019. Bildkälla: Karin Wesslén/TT

Fastna i en hiss

På den kluriga frågan om vem Astrid helst skulle vilja fastna i en hiss med svarar hon artisten Joan Jett. Och den hon allra helst inte skulle vilja fastna med är den amerikanska presidenten Donald Trump.

Kändiscrush

Joan Jett är en stor favorit hos Astrid och givetvis även hennes stora kändiscrush.

Kärleksliv

Astrid är varken singel eller upptagen, hon beskriver sig själv som någonstans mittemellan.

Se hela Nyheter24:s intervju med Astrid Risberg i klippet ovan!

Idol sänds på fredagar 20.00 på TV4, TV4 Play och C More.