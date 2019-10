Här är alla deltagare i Ex on the beach: "Drama på en helt ny nivå"

Den sjunde säsongen av Ex on the beach kickar igång torsdagen 24 oktober. Där får vi följa åtta partysugna singlar i en villa i Grekland.

De verkar leva drömlivet med fest, flirt och heta dejter. Men när som helst kan deltagarnas ex dyka upp och totalt röra om i grytan.

Här är de åtta heta singlarna i nya säsongen av Ex on the beach:

Amanda Fransson, 23, Hässleholm

Några av er kanske redan känner igen Amanda Fransson. Den stenhårda fitnessbruden har nämligen över hundra tusen följare på Instagram. Hon har en hög portion självförtroende och är övertygad om att hon kommer vara den snyggaste tjejen i huset.

Fitnesstjejen Amanda Fransson är en av deltagarna i nya säsongen av Ex on the beach.

Tola Mohammed, 25, Västerås

Tola är en omsvärmad bartender som älskar VIP över allt annat. Man ser honom inte sällan vid VIP-borden på nattklubbarna i Västerås – dansandes och drickandes skumpa.

Ewelina Ostrowska, 27, Malmö

Vi har sett henne i en dokusåpa förut – nämligen i Paradise hotel 2016. Ewelina älskar dramatik men har samtidigt en omtänksam sida.

Tidigare paradise hotel-deltagaren Ewelina ska nu medverka i en glödhet säsong av Ex on the beach.

Emil Andersson, 22, Kristianstad

Den charmiga tjejtjusaren Emil är en kille som gärna tar initiativ och leder gruppen.

Jasmina Ayyoub, 24 Stockholm

Den här partypinglan menar att Stockholms nattliv är alldeles för mainstream för hennes smak. Hon festar hellre loss i USA och i framtiden drömmer hon om att ha en musikkarriär.

Edwin Ramwall, 20, Kalmar

Den karismatiske dj:n och bartendern Edwin har aldrig haft ett långvarigt förhållande, men han vill gärna hitta någon speciell i Ex on the beach.

Karismatiske Edwin är en av de heta singlarna i nya säsongen av Ex on the beach.

Ida Österberg, 27, Borås

Frispråkiga Ida är tillbaka i Ex on beach med förhoppningen att hitta kärleken – förutsatt att någon av killarna uppfyller hennes krav. Hon är i alla fall redo för att skapa drama och kaos.

Ludvig Taninger, 25, Helsingborg

Den här sprudlande killen, känd som "Ostkungen", är tillbaka i Ex on the beach för tredje gången. Han ser fram emot att sätta allt ansvar som ostbutiksimperiumet innebär åt sidan och bara få känna sig som 25 år för en stund.

Se Nyheter24:s intervju med deltagarna i klippet ovan!

Ex on the beach finns att se på Dplay torsdagar och söndagar med premiär 24 oktober.