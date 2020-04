Paow berättar om heta natten med Hollywoodstjärnan

Paulina "Paow" Danielsson, 26, är verkligen vad man idag man kalla för en tvättäkta dokusåpadrottning. Profilen började blogga redan som 14-åring och hade efter ett par år en av Sveriges största bloggar.

Men karriären sadlade om 2013 då hon klev in i Paradise Hotel och där gick startskottet för en karriär i dokusåpa-Sverige. Och mer skulle det bli.

Paow är idag en väldigt rutinerad dokusåpadrottning. Bildkälla: Stella Pictures

Idag har hon varit med i Paradise Hotel hela fyra gånger – 2013, 2014 (då hon vann) samt 2019 och 2020. Hon har även varit med i Ex on the beach, Lyxfällan, Hemliga beundrare och Temptation Island.

Under årens lopp har löpsedlarna avlöst varandra. Och det kommer nog att dröja länge innan det maskineriet stannar av då Paulina fortsätter att droppa smaskiga bomber. Detta gjorde hon bland annat när hon gästade podden "I sanningens namn".

Då avslöjade hon nämligen att hon spenderat en natt med en väldigt känd, amerikansk skådespelare.

Adrian Grenier längst till vänster tillsammans med resten av Entourage-gänget. Bildkälla: Stella Pictures

Adrian Grenier. Bildkälla: Stella Pictures

– Jag var runt 18 år och hängde i Marbella. Brände 100 lax i månaden festade järnet med bland annat Aviciis gäng och sen så låg jag även med han... vad heter han... Vince i Entourage, berättar hon.

– Man var piss-snygg och levde livet, avslutar hon.

Vill du lyssna på avsnittet i sin helhet så hittar du det här.