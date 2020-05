Paolo Roberto portas från hemliga herrklubben

Den 15 maj slog Norrmalmspolisen och människohandelsgruppen vid polisens nationella operativa avdelning till med en razzia. Utanför en lägenhet på den exklusiva adressen Grevgatan på Östermalm i Stockholm så greps Paolo Roberto, 51. Detta då han köpt sex av en kvinna från ett av "Europas fattigaste länder". Paolo betalade 1 500 kronor till kvinnan.

Paolo kan ha gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt, något som nu ska utredas av åklagare. Det är ett brott vars maxstraff är fyra års fängelse.

I en intervju med TV4:s Jenny Strömstedt så erkände Paolo Roberto att han har köpt sex. Bildkälla: TV4

Förlorat flera jobb

Sedan Paolo greps för sexköpet har han förlorat i princip alla sina jobb. Han fick sparken från TV4 och Rix FM bröt samarbetet. Livsmedelsmärket Paolos har även de klippt helt med Paolo Roberto och under helgen har matprodukterna reats ut i affärer.

K-Rauta har avslutat sin kampanj med Paolo, och även hotellet Körunda Golf- och konferenshotell har stoppat allt samarbete med Paolo.

Paolo Roberto har i princip förlorat alla sina jobb. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Möte med hemlig herrklubb – timmar innan han greps

Paolo var även minoritetsägare i barberarsalongen Il Barbiere Nascosto. De har nischat sig som en exklusiv medlemsklubb där män kan raka sig, klippa håret, bolma på en cigarr och sippa whiskey. Det dyraste medlemskapet kostar 8 000 kronor. Paolo själv har kallat stället för en "riktig oas för oss män".

Bara en timme innan Paolo greps så hade han varit på ett möte med de andra som driver Il Barbiere Nascosto.

Richard Burström är styrelseledamot för bolaget, och i en intervju med Expressen berättade han att de hade ett möte där de under två timmar pratade om bland annat logotyper, hemsidor och olika strategier.

Paolo Roberto har nu portats från den exklusiva herrklubben. Bildkälla: Instagram

"Alla var eniga"

Under måndagsförmiddagen stod det inte klart hur Paolos framtid i bolaget skulle se ut, men sent under måndagskvällen meddelade Burström att de har köpt ut Paolo.

I ett sms till Aftonbladet skriver Burström att de alla var eniga om att det var rätt beslut.

”Naturligtvis tar vi starkt avstånd från det som inträffat. Vi har ett starkt koncept i en nischad bransch och vi fortsätter nu vår verksamhet”, skriver Burström till Aftonbladet.

På Instagram har Il Barbiere Nascosto även raderat alla bilder som visar Paolo Roberto och deras samröre med honom.