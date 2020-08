Mia Khalifas karriär som porrstjärna var kortlivad. Trots att hon endast arbetade inom branschen i tre månader blev hon en av världens största porrstjärnor någonsin.

Sedan dess har hon försökt få sina videoklipp borttagna från diverse webbsidor. Hon har även fått miljontals fans som stöttar henne genom bland annat namninsamlingar för att hjälpa henne radera klippen för gott.

Bildkälla: Instagram

Kommer från Beirut

Efter explosionen i Beirut har Mia uppdaterat sin Instagram flitigt med information om den tragiska händelsen och uppmanat sina följare att donera pengar till hjälporganisationer. Detta är inte särskilt förvånande då Mia föddes i Libanons huvudstad.

Över 100 000 dollar

Mia har gjort en hel del för att samla in pengar till sin hemstad Beirut. Nyligen lade hon ut sina glasögon för auktion – vilket blev en succé.

Glasögonen som Mia sålt i auktionen. Bildkälla: Instagram

"Jag har bara gråtit 10 450 gånger... Ni samlade in över 104 000 dollar till libanesiska Röda Korset idag. Jag älskar er så mycket, men snälla sluta inte att sprida medvetenhet och samla in pengar till icke-statliga organisationer. Arbetet är låååångt ifrån över, men detta var en otrolig start", skriver hon under en bild på Instagram.

Mia Khalifas glasögon såldes alltså för över 100 000 dollar. Det tar nog priset för dyrast glasögon någonsin... eller?

LÄS MER: Mia Khalifa till attack mot Zara Larsson: "Billig och lat"

LÄS MER: Mia Khalifas attack mot porrindustrin – avslöjar fula tricket

LÄS MER: Mia Khalifa avslöjar bröllopsplanen med Robert Sandberg