Isabella Löwengrips hårda känga: "Blir sårad"

Bloggaren och entreprenören Isabella Löwengrip, 29, är en av Sveriges mest omskrivna profiler. Hon har stått i rampljuset i 15 år – och både hennes framgångar och bakslag har skildrats flitigt i pressen.

Genom åren har det handlat om allt från hennes kärleksliv till hennes bolag.

I sin blogg skriver nu Isabella om baksidan med kändisskapet – nämligen att hon ibland blir ledsen av vissa av de artiklar som skrivs om henne.

"Önskar att fler journalister valde att lyfta istället för att sänka. Jag tänker att många journalister glömmer att det finns en människa bakom som blir sårad. Jag önskar att dessa journalister skulle rannsaka sig själva, att de hade mer empati. Vänd på det, hur skulle de själva känna om de själva hängdes ut på detta sätt, offentligt?", skriver Isabella i sin blogg.

I kommentarsfältet är flera av Isabellas förbryllade, och många frågar sig hur Isabella resonerar.

Isabella Löwengrip är inte alltid nöjd över hur hon framställs i media. Bildkälla: Lisa Arfwidson/SvD/TT Bild

"Världsfrånvänd syn"

Några av reaktionerna lyder:

"Journalister har en chef som betalar deras lön och som ställer krav på innehållet i en artikel! De får inte vara snälla för då köper ingen tidningen. Det är så medievärlden fungerar, tycker man inte om det behöver man inte ställa upp på intervjuer".

"Vilken verklighetsfrånvänd syn på journalister?"

"Stämmer det verkligen tycker du? Att journalister försökt sänka dig? Jag tycker snarare att de flesta gullat och hållit dig bakom ryggen. Ge gärna ett konkret exempel. Tror snarare det handlar om missnöje från din sida de gånger du inte lyckats dupera en journalist och när det skrivits kritiskt om dig. Att det skrivs kritiskt och när du ifrågasätts är inte detsamma som att någon är ute efter att sänka dig."

"Hur går det ihop?"

Andra kritiserar att Isabella i en radiointervju riktade kritik mot sina föräldrar och menade på att det förekom "alkohol och misshandel". Isabella Löwengrips mamma anmälde dotterns intervju – mer om det kan du läsa här.

Isabellas mamma Camilla Löwengrip anmälde Sveriges Radios intervju med Isabella då hon kände att den var djupt kränkande. Bildkälla: Stella Pictures

”Isabella har en egen agenda och enbart Isabellas ord för höras oemotsagt, och detta på en skattefinansierad kanal som säger sig vara opartisk och oberoende av privata särintressen”, skrev Camilla i anmälan.



Bloggbevakning har även uppmärksammat den nu frostiga relationen Isabella har till sin lillasyster. Även detta inträffade efter den uppmärksammade radiointervjun.

"För det är ju helt annorlunda att såra och hänga ut sin egen familj, eller?! Igen och igen...", skriver en läsare som reagerat på Isabellas känga mot journalister.

"Hur går det ihop med att du tidigare skrutit om hur du kan manipulera journalister att skriva det du vill att de ska skriva om? Att du alltid kan få fram din egen agenda?"

"Varför skulle journalister vara snällare? Oftast har de ju en roll som granskare och ska lyfta fram så mycket fakta som möjligt. Du har ju blivit oerhört daltad med i media, hade dina påståenden granskats hårdare hade ju luftslottet rämmat mycket tidigare. Kanske hade varit nyttigt även för dig? Vore fint att se lite självrannsakan efter den lilla hittepå entreprenörsresa du gjort. Fake it til you make it. Men låter tyvärr som att du ännu inte är beredd att ta ansvar för en situation du själv skapade".

Isabella har ännu inte bemött läsarnas frågor.