Kärleksparen vi minns från Idol

Anna-Sofia Monroy och Frans Walfridsson

År 2015 tävlade Frans Walfridsson, 22, och Anna-Sofia Monroy, 21, i Idol. Efter veckor av intensivt umgänge fick de känslor för varandra. Det ryktades länge om att de var ett par, men det var först när Anna-Sofia fick lämna tävlingen som de bekräftade att romansspekulationerna stämde, i en intervju med Expressen.

Efter två år tillsammans rapporterade Expressen att både Frans och Anna-Sofia gått ut på Instagram och berättade att de valt att gå skilda vägar, men ville fortsätta vara vänner. Båda hyllade varandra i Instagraminläggen och kallade varandra för sin första kärlek.

Anna-Sofia Monroy och Frans Walfridsson träffades under inspelningen av Idol 2015. Bildkälla: TV4.

William Stridh och Kadiatou Holm Keita

Kadiatou Holm Keita, 19, och William Stridh, 23, blev nära vänner, som övergick till kärlek under inspelningen av Idol 2018. Även det här paret väntade tills William åkte ut ur tävlingen tills de berättade för HÄNT att de var ett par.

När William fick lämna tävlingen, på femte plats, brast Kadiatou ut i tårar. Hon själv hamnade på andra plats.

Eter Idol skaffade paret en lägenhet och flyttade ihop. Men i slutet av 2019 berättade William för HÄNT, i samband med presskonferensen för Melodifestivalen 2020, att de gått skilda vägar.

Kadiatou och William gjorde slut 2019. Bildkälla: Instagram.

Jay Smith och Minnah Karlsson

En av de mest minnesvärda kärlekshistorierna genom Idols historia skedde 2010, då de två finalisterna Jay Smith, 39, och Minnah Karlsson, 31, fattade tycke för varandra. Dagen innan finalen i Globen bekräftade Jay för Aftonbladet att finalisterna var mer än vänner.

Problemet var att Jay redan hade en flickvän under tiden han och Minnah hade en romans. Jay och flickvännen gjorde slut i samband med Idol-finalen, enligt Aftonbladet.

Huruvida Jay och Minnah forfarande dejtar är oklart.

Finalisterna Jay Smith och Minnah Karlsson var mer än vänner. Bildkälla: Stella Pictures.

Loreen och Daniel Lindström

Ett av de hetaste kändisparen i början av 2000-talet var Idol-deltagarna Daniel Lindström, 42, och Lorine Zineb Noka ”Loreen” Talhaoui, 37. Dessa turturduvor träffades under den allra första säsongen av svenska Idol, 2004.

2006 tog förhållandet slut, men de ville fortsatte vara vänner, berättade Daniel för Expressen.

Idag har Daniel, som vann hela tävlingen, försvunnit från rampljuset och tycks leva ett ganska anonymt liv. Men Loreen å andra sidan har fortsatt med musiken. 2012 gick hon ju faktiskt och vann hela Eurovision Song Contest med låten "Euphoria".

Daniel Lindström och Loreen var ett av de hetaste paren tidigt 2000-tal. Bildkälla: TT.

Agnes och Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw, 34, och Agnes Carlsson, 32, tävlade mot varandra i Idol 2005. Agnes vann tävlingen, medan Måns hamnade på femte plats.

Två år senare kom en reklamfilm från klädmärket MQ, som chockade Sverige. Det var i julreklamen som de två unga artisterna dansade och sjöng Maria Careys klassiker: "All I Want For Christmas". Filmen avslutas med ett passionerat hångel.

Men faktum är att Agnes och Måns inte dejtade, utan endast gjorde detta som ett jobb. Måns hade faktiskt till och med flickvän vid denna tidpunkt, enligt Aftonbladet.

Måns Zelmerlöw och Agnes hånglar i MQs reklamfilm 2007. Bildkälla: YouTube.



