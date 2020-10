Hollywoods kortaste hunkar – alla under 1,70 meter

Foto: Stella Pictures

Daniel Radcliffe

Harry Potter-skådisen debuterade i filmbranschen redan 1999, bara tio år gammal. Idag är han 31 år och god för närmare en miljard, enligt Insider.

Den brittiske filmstjärnan mäter 1,65 meter.

Foto: Stella Pictures

Tom Cruise

Det sägs att kvinnor ofta dras till långa män, men superstjärnan Tom Cruise är ett av flera undantag i Hollywood.

58-åringen har vid flera tillfällen blivit utnämnd till världens snyggaste man – men är bara 1,70 meter lång.

Foto: Stella Pictures

Nick Jonas

Ingen av bröderna Jonas är särskilt långa, men av de tre bandmedlemmarna är Nick Jonas både yngst och kortast med sina 1,67 meter.

Foto: Stella Pictures

Elijah Wood

Sagan om ringen-stjärnan spelar en kortvuxen hobbit – så det kommer nog inte som en chock att 39-åringen är ganska kort i rocken.

1,68 meter, för att vara exakt.

Foto: Stella Pictures

Prince

Kortast på vår lista över korta män är artisten Prince.

Världsstjärnan gick bort 2016 efter en överdos – bara 57 år gammal. Med hits som "Purple Rain", "Kiss" och "When doves cry" har han kallats för en av de största artisterna av sin tid.

Men lång – det är han inte. Blygsamma 1,60 meter mätte Prince innan sin död.

Foto: Stella Pictures

Bruno Mars

Bruno Mars, eller Peter Gene Hernandez som han egentligen heter, är född i Honululu på den Hawaiianska ön Oahu. Härifrån kommer landets i genomsnitt kortaste män, enligt Washington Post.

Därför är det kanske inte så överraskande att Bruno Mars bara är 1,65 meter lång.

Foto: Stella Pictures

Lil Wayne

Dwayne Michael Carter Jr låter lyssnarna veta redan i artistnamnet att han inte är så lång.

38-årige Lil Wayne mäter 1,65 meter.

Är du också man – och under 1,70?

Inga problem!

"Even the smallest person can change the course of history", som Elijah Wood fick höra i Sagan om Ringen.