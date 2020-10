Kändisparen som gjorde slut under karantän

Miley Cyrus och Cody Simpson

Hannah Montana-stjärnan Miley Cyrus, 26, och den australiensiska sångaren Cody Simpson, 23, började dejta i Oktober 2019, efter att Miley skilt sig från en annan australiensare, Hunger Games-hunken Liam Hemsworth, 30, enligt The Things.

Miley och Cody hade varit vänner i flera år innan de inledde en romantisk relation. Faktum är att Cody vid ett tillfälle sagt att Miley är hans "kändiscrush" i barndomen. Ja, vi smälter.

I mars 2020 skaffade paret till och med matchande tatueringar.

Miley Cyrus och Cody Simpson dejtade i tio månader. Bildkälla: Stella Pictures.

"Kommer fortsätta vara vänner"

Men i augusti 2020 bekräftade paret att deras kärlekssaga nått sitt slut.

– Just nu, kan inte två halvor bli en hela, och vi jobbar individuellt med oss själva, och försöker bli människorna vi vill vara, sa Miley i en Instagram Live.

Miley skrev samma kväll att hon och Cody har varit vänner i tio år och kommer fortsätta vara vänner. Hon vädjade till fansen att inte börja dra olika slutsatser om de skulle synas ihop, skriver Insider.

Miley Cyrus och Cody Simpson gjorde slut i augusti 2020. Bildkälla: Stella Pictures.

Lili Reinhart och Cole Sprouse

Cole Sprouse, 28, från Disneys "The Suite Life of Zack and Cody" och Lili Reinhart, 24, spelar mot varandra i den populära serien "Riverdale".

Inte helt otippat ledde romansen i serien till kärlek i verkliga livet mellan skådisarna. De hade en av-och-på-relation från 2017 men Cole bekräftade deras breakup i mars i år, enligt Seventeen.

"Vilken otrolig upplevelse jag haft, jag kommer alltid känna mig lyckligt lottad och kommer alltid värna om att jag fick chansen att bli förälskad", skrev Cole på Instagram, och fortsatte med att önska Lili all kärlek och lycka i framtiden.

Lili Reinhart och Cole Sprouse gick från att spela kära till att bli det i verkligheten. Bildkälla: Stella Pictures.

Cara Delavingne och Ashley Benson

2018 spelade Cara Delavingne, 28, och Ashley Benson, 30, in filmen "Her Smell" tillsammans. Efter det startade rykten om att de dejtade.

I juni 2019 bekräftade Cara för E! News att ryktena stämde och att paret dejtat i nästan ett år.

Paret har varsin tatuering på revbenet som fansen misstänker står för varandras initialer. Ashley har bokstäverna "CD" och Cara har ett "A" på samma ställe, enligt Seventeen Magazine. Det är inte bekräftat, men det är svårt att tro något annat.

I maj 2020 uppgav flera källor för People Magazine att pratet gjort slut.

Cara Delavingne och Ashley Benson. Bildkälla: Stella Pictures.

Sofia Richie, 22, och Scott Disick, 37, gick i september 2017 ut med att de dejtade. Detta skapade starka reaktioner, på grund av att det är 15 år mellan dem. Sofias pappa Lionel Richie, 71, sa att han var "livrädd" över sin dotters nya relation.

Men trots människors åsikter kilade paret stadigt i nästan tre år. I augusti 2020 bekräftade de att förhållandet var över för gott. Anledningen till detta var att de, pågrund av åldersskillnaden, befann sig på olika platser i livet.

Scott ville fokusera på sin familj medan Sofia ville hitta sig själv, skriver E! News.

Sofia Richie och Scott Disick dejtade i nästan 3 år. Bildkälla: Stella Pictures.

Cardi B och Offset

Sångerskan och rapparen Cardi B, 28, träffade rapparen Offset, 28, 2017 när de gjorde låten "Lick" tillsammans. Strax därefter började de dejta, i hemlighet, och gifte sig i september 2017.

2018 fick de dottern Kulture Kiari Cephus.

– Varje dag kommer det rykten om mig och min kille, sa Cardi B till W Magazine, efter många otrohetsrykten.

Paret har varit av-och-på genom åren men i september i år bekräftades det att Cardi B ville ha en skilsmässa från Offset, enligt TMZ.