Innan kändisskapet: Här är stjärnorna som varit strippor

Idag omgärdas de av pengar och lyx, men innan dessa kändisar slog igenom levde de ett helt annat liv.

Här är stjärnorna som brukade strippa för att få det att gå ihop:

Cardi B

Cardi B började strippa redan som 18-åring för att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna lämna en våldsam relation.

– Första gången jag strippade var jag riktigt generad. Det kändes som att jag kunde höra mina föräldrars röst i mitt huvud, har hon tidigare sagt till ID Magazine.

Rapparen ska dock ha kommit över känslan fort och tjänade mycket pengar på sitt nya jobb.

Ja, som 21-åring ska hon ha sparat ihop över 170 000 kronor.

Tre år senare, 2015, var det dags att lägga strippandet på hyllan. Samma år gjorde Cardi B sin musikdebut med låten "Boom Boom" av Shaggy.

Bildkälla: Brent N Clarke/AP

Chris Pratt

Vi har sett honom som "Andy Dwyer" i "Parks and Rec" och en het superhjälte i "Guardians of the Galaxy", men visste du att Chris Pratt också strippat?

Ja, långt innan skådiskarriären brukade Pratt kasta av sig kläderna för pengar. Det var dock en mindre formell typ av strippande.

Närmare bestämt ska Pratt ha levt i en skåpbil på Hawaii där han "älskade att vara naken".

– Så jag tänkte 'jag kan lika gärna få pengar', har skådisen tidigare sagt till Buzzfeed.

Pratt ska dock ha medgett att han inte var särskilt bra på att dansa. Han lyckades inte heller landa ett jobb på en riktig strippklubb.

Bildkälla: Jordan Strauss/AP

Lady Gaga

Innan Lady Gaga slog igenom som artist jobbade hon med att dansa burlesk i Manhattan, New York.

Även om sångerskan har varit öppen med hur livet såg utan innan kändisskapet var det först nyligen som hon bekräftade att hon strippat.

– Jag tjänade mer pengar på att strippa än att vara servitris. Jag visade inte så mycket, har Lady Gaga sagt i en intervju med programledaren Andy Cohen.

Bildkälla: Kirsty Wigglesworth/AP

Brad Pitt

Även Brad Pitt har kastat av sig kläder för pengar i sin ungdom, då som ett extraknäck bredvid universitetsstudierna.

Närmare bestämt var Pitt en dansare på en klubb med bara manliga strippor kallad "Dancing Bares". Målgruppen? Kvinnliga studenter, skriver PaperMag.

En vild skolgång, med andra ord.

Bildkälla: Jordan Strauss/AP

Carmen Electra slog igenom på 90-talet med tv-serien "Baywatch".

Nu springer hon inte runt i en röd baddräkt särskilt ofta, men hon har släppt en egen strippstång och videor med "striptease fitness".

