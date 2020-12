George Clooney akut till sjukhus: "En fruktansvärd smärta"

Fyra dagar innan han skulle börja spela in sin nya film "The Midnight Sky" så fick George Clooney, 59, åka in akut till sjukhus.

Detta då han hade en "fruktansvärd smärta" i magen. Väl på sjukhuset så fick Cooney diagnosen. Han hade drabbats av bukspottkörtelinflammation, som kan vara dödligt, skriver Mirror.

Clooney hade gått ner över 12 kilo inför filmrollen där han spelar en cancersjuk man som försöker överleva en global katastrof. Och nu sipprade katastrofen in i verkligheten.

– Jag tror att jag försökte för hårt att gå ner i vikt snabbt och jag tog nog inte hand om mig själv, sa Clooney.

George Clooney i den postapokalyptiska filmen "The Midnight Sky". Bildkälla: Stella Pictures.

Tog veckor att bli bra

Enligt brittiska The Mirror fick Clooney ligga inne på sjukhus i ett par dagar innan han kunde skrivas ut.

Clooney regisserar även den nya filmen och när han var redo att börja jobba med filmen igen så var det en tuff tid som väntade.

– Det tog ett par veckor att bli bättre, och som regissör är det inte så lätt eftersom du behöver energi. Vi var på en glaciär i Finland, vilket gjorde att jobbet blev svårare. Men det hjälpte med karaktären. Det här är ett större än något jag tidigare har gjort. Att få ihop allting var som att valla katter. Men det var kul, sa Clooney om inspelningen.