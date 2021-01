Ex on the beach-profilen Julia Markham, 25, har för tillfället tagit en paus från dokusåpalivet och befinner sig just nu på resande fot. Men hon har inte åkt ensam. Hon är nämligen i Aruba tillsammans med exet Robin Johansson.

Julia och Robin blev tillsammans efter säsongen 2017. Bildkälla: Youtube

Det före detta paret inledde en relation efter att ha träffats i Ex on the beach 2017. Förhållandet var stormigt och de bestämde sig därför för att göra slut efter ett år.

Julia berättade på sin Instagram att de börjat umgås på nytt och trivs i varandras sällskap, men att de inte vill inleda relationen på nytt då det "slutar med att de skadar varandra".

På sin Instagramstory har hon under den senaste veckan uppdaterat för fullt med vackra miljöer, sol, bad och färgglada drinkar. Julia har även passat på att ta bilder till sin OnlyFans som hon har som en av sina inkomstkällor.

Men hon valde även att visa upp sitt nya tillskott när det kommer till tatueringar.

Under resan har hon nämligen valt att göra en text på halsen. Texten lyder: "Savage".

"Badass tattoo", skrev Julia till bilden. Bilkälla: juliamarkhams/Instagram

I kommentarsfältet hyllas Julia av sina följare som tycker att tatueringen är "häftig" och "passar henne".

