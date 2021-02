Nu skaffar Khloé Kardashian och Tristan Thompson ett till barn

Den 12 april 2018 föddes Khloé Kardashians, 36, och pojkvännen Tristan Thompsons, 29, dotter True.

I samma veva som dottern såg dagens ljus så avslöjades det att Tristan hade varit notoriskt otrogen mot Khloé med flera olika kvinnor. Paret gjorde slut i februari 2019, men för tre månader sedan blev de ett par igen.

Och nu finns det planer på att utöka familjen!

– Jag känner att det är dags att skaffa ett till barn, säger Khloé till Tristan i trailern till "Keeping up with the Kardashians".

En källa berättar för E! News att Khloé och Tristan nu är på samma sida och vill ha ett till barn.

– Khloé vet hur viktigt det är med syskon och att växa upp i ett hus fullt av barn, och hon vill att True ska ha det så. Det är något de har jobbat på ett tag, säger en källa till E! News.

"De är väldigt lyckliga"

När de har planerat att den lilla ska komma till världen är inte känt, men enligt källan är Tristan väldigt involverad i det hela.

– Tristan stöttar Khloé och vill att det här ska hända. Han följer med henne på läkartider och lyssnar på hennes känslor. Han investerar i deras framtid och familj, säger källan vidare.

Otrohetsskandalen verkar helt bortglömd.

– De är ihop och väldigt lyckliga. Hon är väldigt lycklig över att allt går så bra som det gör, sa en källa till E! News i oktober 2020.

