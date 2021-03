Babben Larsson, 64, vars fullständig namn är Barbro Karin Viola Westerlund Larsson, växte upp på Gotland. Hon fick sina första teaterroller som ung och kom sedan att bli en av Sveriges främsta ståuppkomiker. Karriären har rullat på och idag har Babben en hel del prestigefyllda uppdrag i bagaget. För tillfället är hon hög-aktuell som programledare i SVT:s Bäst i Test.



Stabila månadslönen

Så mycket pengar tjänar Babben Larsson. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

2019 tog Babben ut en lön på hisnande 865 400 kronor. Detta menas, om man delar summan på 12, att hon kunde plocka ut en månadslön på stabila 72 116 kronor.

Miljoner in i företaget

Babben Larssons företag omsätter miljoner. Foto: Janerik Henriksson/TT

Babben driver företaget Rönnsumak Entertainment Aktiebolag som sysslar med artistisk verksamhet. Trots att coronapandemin påverkade underhållningsbranchen under året rullade pengarna in i bolaget. 2020 omsatte hon nämligen hela 2 048 000 kronor. Företaget gick även med en vinst på 288 000 kronor. 2019 drog hon dock in närmare en miljon mer i aktiebolaget som då omsatte svindlande 3 101 000 kronor. Inte illa, eller hur?

