Kendall Jenner flyr sitt hem – efter otäcka inbrottet

Familjen Kardashian Jenner har under det senaste decenniet, tack vare realityserien Keeping Up With The Kardashians, blivit en av världens mest kända familjer. De har fans över hela världen och lever ett minst sagt lyxigt och glamouröst liv.

Kendall Jenner, 25, är näst yngst bland systrarna Kardashian Jenner och är en av världens största modeller. Hennes liv kan utifrån se så gott som perfekt ut – men det finns en baksida.

Under de senaste åren har stjärnan haft en hel del obehagliga upplevelser med stalkers. Det var 2018 som en man bröt sig in i stjärnans hem – inte en, utan två gånger.

Bröt sig in och försökte bada naken i pool

Enligt en källa nära Kendall ska en man han brutit sig in i stjärnans hem i Beverly Hills förra söndagen. Mannen ska ha dykt upp vid tvåtiden på natten och försökt bada naken i Kendalls pool.

Mannen greps på plats av polis, men är nu försatt på fri fot.

Incidenten ska ha skrämt Kendall så pass mycket att hon nu valt att packa väskorna och flyttat från hemmet. Hon har även hyrt in mer säkerhetspersonal, rapporterar TMZ.

Huruvida Kendall kommer återvända till sitt hus eller sälja det är ännu oklart.

Hotade att döda Kendall

Detta är tyvärr inte det enda obehagliga Kendall har råkat ut för under de senaste veckorna.

För bara några dagar sedan befann sig supermodellen i rätten efter att en 24-årig man ska ha rest genom halva USA för att skjuta henne till döds, och sedan sig själv.

Läs mer: Kendall Jenner i rätten efter man försökt skjuta henne

Kendall fick igenom ett tillfälligt besöksförbud mot mannen, som i nuläget befinner på en mentalvårdsanläggning. Polisen har dock varnat om att han snart kan bli släppt, rapporterar TMZ.

Bildkälla: Joel C Ryan/TT.

