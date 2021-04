Jennifer Aniston om barnlyckan: "Ska bli mamma"

Jennifer Aniston, 52, är en av världens mest hyllade skådespelerskor. Mest känd är hon från den ikoniska rollen som Rachel i den mångfaldigt hylla serien Vänner. Utöver det har vi sett henne i filmer som The Good Girl, Bruce almighty, Cake och The break up. Det har sannerligen rullat på för skådespelerskan som har en förmögenhet på omkring 300 miljoner dollar.

Aniston har en av huvudrollerna i Vänner. Bildkälla: Stella Pictures

Trots sin långa meritlista är det en sak som engagerat både framfusiga journalister och publik ännu mer – nämligen Anistons kärleksliv. I flertalet intervjuer har hon tvingats förklara "varför hennes relationer inte håller" samt "hur det kommer sig att hon inte skaffat barn

Men nu har hon valt att göra det hela på egen hand.

Nu väljer Jennifer att göra resan på egen hand. Bildkälla: Stella Pictures

Adopterar en flicka

Det var under förra veckan som Aniston tillsammans med sina Vänner-kollegor träffades för att filma en reunion-fortsättning till fansen. Det var under inspelningen hon ska ha droppat en rejäl bomb.

Hon ska nämligen bli mamma.

Aniston ska enligt källan till The Mirror ha berättat att hon adopterat en liten flicka från ett barnhem i Mexiko. Hela processen ska vara klar i juni.

Stort grattis säger vi!

