Bianca och Benjamin i storbråk inne på pappa Emilios restaurang: "Mitt ansikte"

Det var för ett par helger sedan som Bianca Ingrosso, 26, gav sig ut på en mysig middag tillsammans med sin familj. Detta då Lina Björling fyllde 23 år. Lina är dotter till Åsa Ingrosso som är gift med Emilio Ingrosso.

Kvällen tillbringades på Åsa och Emilios restaurang La Perla som ligger centralt i Stockholm och där vankades det drinkar, vin, och massor av olika rätter.

Då Lina fyllde år firade familjen ute på restaurangen La Perla på Södermalm i Stockholm. Bildkälla: Youtube

Under kvällen valde även Benjamin Ingrosso att ansluta för att avnjuta en god middag.

Bianca har tidigare berättat om en kväll då hon Benjamin och pojkvännen Phillipe Cohen var ute och åt på en italiensk restaurang i Stockholm. Efter en vild diskussion slutade det med att Bianca stormade ifrån restaurangen i ren ilska.

Och man kan sannerligen säga att det blev lite utav en favorit i repris denna kväll.

"Sa att jag lagt fillers i kinderna"

Benjamin hade nämligen påpekat att det såg ut som Bianca nyligen lagt fillers i sina kinder.

– Jag förklarade för honom att jag aldrig har gjort det men han gav sig inte. Och skulle jag någonsin vilja göra det så är det mitt ansikte och ingen annan som har med det att göra, berättar hon på sin Youtubekanal.

– Så det blev ju bråk.

"Här tror Benjamin att jag lagt fillers", säger Bianca och visar med fingrarna. Bildkälla: Youtube

– Jag har lagt fillers under ögonen som kan ha trillat ned lite men jag har aldrig gått och gjort fillers just där. Plus att jag blir väldigt svullen i ansiktet på morgonen, berättar Bianca.

– Men som ni vet kan ju bröder lägga kommenterar om lite vad som helst utan att tänka innan, avslutar hon.

Benjamin har inte kommenterat det hela.