Sverige har tävlat i Eurovision över 60 gånger, så det är väl inte så konstigt att det gått mindre bra ibland.

Storvinster och poängrekord i all ära – men visste du att vi till och med kommit sist i tävlingen?

Foto: SvD/TT

1963

År 1963 representerades Sverige av den folkkära jazzstjärnan Monica Zetterlund. Men bidraget "En gång i Stockholm" gjorde ingen succé i finalen, som hölls i London.

Sverige kom på delad sistaplats tillsammans med Finland, Norge och Nederländerna, och fick inte ett enda poäng. Det har aldrig hänt tidigare.

1977

År 1977 ville Sverige hylla storbandet The Beatles i Eurovision, och skickade ett bidrag som hette – ja, "Beatles".

Men gruppen Forbes fick nog inte riktigt det bemötande de hade hoppats på. Totalt lyckades man skramla ihop två blygsamma poäng från Tyskland, men där tog det slut.

Det blev dessvärre en sistaplats för grabbarna.

Foto: Poppe Cornelius/TT

År 2010

År 2010 representerade Anna Bergendahl svenskarna i Eurovision – men äventyret blev kortvarigt. Låten "This is my life" tog sig nämligen inte vidare från semifinalerna, och fick därmed inte tävla i lördagsfinalen.

Det var första gången någonsin som Sverige inte deltagit i finalen trots att man ställt upp i tävlingen.

Motgången tog hårt på Anna, som försvann från mångas radar efter tävlingen 2010.

– Jag var så klart väldigt ledsen, men det tog inte så hårt på mig personligen. Men som artist var det väldigt tråkigt att som representant för Sverige inte ge Sverige mer, sade hon till Expressen inför sin storslagna Mello-comeback 2019.