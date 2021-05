Lady Gaga: "Jag våldtogs och lämnades gravid i ett hörn"

Det är i prins Harry och Oprah Winfreys dokumentär "The Me You Can't See" som Lady Gaga nu går ut och berättar att hon blev våldtagen, och om hur hon lämnades gravid i ett gathörn.

Anklagelser mot James Franco: "Ett rovdjur som jagar barn" Oprah Winfrey och prins Harry har tillsammans gjort dokumentären "The Me You Can't See" som sänds på Apple TV+. Första gästen är Lady Gaga, och i en gripande intervju berättar hon om hur hon som tonåring blev våldtagen och då gravid. Lady Gaga i dokumentären "The Me You Can't See". Bildkälla: Stella Pictures. "En total smärta" Lady Gaga berättar att hon mötte en musikproducent som krävde att hon skulle klä av sig. Om hon inte gjorde som han krävde så hotade han henne med att bränna upp den musik hon gjort. Det fick henne att minnas vad hon råkat ut för som tonåring. – Jag frös till is. Jag minns inte ens. Jag kommer inte säga hans namn. Jag förstår Me Too-rörelsen, och jag förstår att vissa känner sig bekväma med det, men jag gör det inte. Jag vill aldrig någonsin möta den personen igen, säger hon i intervjun och fortsätter: – Först kände jag total smärta. Sen blev jag stum. Jag insåg att det var samma smärta jag kände när jag hade blivit våldtagen och den personen som våldtagit mig lämnade av mig när jag var gravid vid ett hörn vid min familjs hus. Jag spydde och mådde skit. För jag hade blivit utnyttjad. Jag var inlåst i en studio i flera månader, berättar hon. Lady Gagas vädjan i dokumentären "The Me You Can't See" Till följd av de traumatiska händelserna och övergreppen så drabbades Lady Gaga av ett mentalt sammanbrott. Under flera års tid mådde hon fruktansvärt och tänkte på att skada sig själv. – Jag berättar inte det här för att jag vill att någon ska gråta för min skull. Jag är okej. Men öppna upp ditt hjärta för någon. För jag säger bara det: jag har varit genom det och människor behöver hjälp. Det är en del av mitt läkande, att kunna prata mer er, säger Lady Gaga i dokumentären, skriver tidningen Vulture. Lady Gaga mådde fruktansvärt i flera år. Bildkälla: Stella Pictures. Hit kan du vända dig för hjälp Känner du att du vill söka hjälp för psykisk ohälsa eller självmordstankar så har Mind Självmordslinjen en öppen chatt och telefon dygnet runt – telefon 90101. Nationella Hjälplinjen finns också att ringa alla dagar klockan 13-21 på telefon 020-22 00 60.