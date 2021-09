Så återförenades Abba – efter nästan 40 år långa pausen

Världens Abba-fans fick sig en riktig glädjechock på torsdagskvällen. Då avslöjade nämligen Benny Andersson och Björn Ulvaeus, under en livesändning från ett event i London, att Abba har återförenats – och släpper ny musik.

Fansen fick då höra de två sprillans nya låtarna "I still have faith in you" och "Don't shut me down". Björn och Benny avslöjade även att det kommer ännu mer ny musik – det nya albumet "Voyage" släpps nämligen den 5 november, och kommer innehålla tio nya låtar.

Inte nog med det. Man kommer dessutom bygga upp en Abba-arena i London inför en show som kommer äga rum i maj 2022. På scen kommer dock inte de riktiga Abba-medlemmarna stå, utan istället ”abbatarer”, det vill säga digitala abbor.

Bildkälla: Baillie Walsh/TT.

Återfann kemin i studion

Men hur kommer det sig egentligen att Björn, Benny, Anni-Frid Lyngstad och Agnetha Fältskog nu, efter en nästan 40 års lång paus, har återförenats som band?

Enligt gruppens manager Görel Hanser var det inte helt enkelt att samla de fyra medlemmarna igen. Hon förklarar för Expressen att det började pratas om en återförening redan för fem-sex år sedan, när Abba fick förfrågan om att göra en hologramturné.

– Då började det bli aktuellt med en återförening. Men om Abba skulle åka på turné skulle de ha nya låtar, så den idén kom upp och de spelade in två låtar, säger Görel Hanser till Expressen.

Managern förklarar att det var först när de fyra medlemmarna möttes i studion igen som de återfann sin kärlek för varandra.

Bildkälla: Industrial Light and Magic/TT.

"Kan knappast tro att det här ögonblicket kommit till slut"

Det var i juni 2017 som Abba-medlemmarna klev in i studion igen, för första gången sedan 1982. Och där inne verkar det ha uppstått än magisk stämning.

”När vi samlades i studion igen hade jag ingen aning om vad jag hade att vänta … Men Bennys inspelningsstudio är en så trivsam och trygg miljö att innan jag visste ordet av så hade jag jätteroligt! Jag kan knappast tro att det här ögonblicket kommit till slut. Att vi nu ska dela det här med hela världen!”, säger Agnetha i ett pressmeddelande.

Anni-Frid säger instämmande i pressmeddelandet:



”Jag hade så roligt under våra första inspelningsdagar för några år sedan, att när Benny ringde och frågade om jag kunde tänka mig att sjunga lite mer så tvekade jag inte ett ögonblick! Och vilka låtar! Respekt och kärlek till dessa exceptionellt talangfulla, i sanning geniala låtskrivare! Det var så glädjefullt att arbeta med gruppen igen."